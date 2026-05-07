Основателят на CNN Тед Търнър почина на 87-годишна възраст

Американският бизнесмен и основател на CNN Тед Търнър почина на 87-годишна възраст. Робърт Едуард (Тед) Търнър е роден на 19 ноември 1938 г. в Синсинати, Охайо, САЩ, в семейството на собственик на рекламна агенция. Учи в университета Браун, но е изключен за лоша дисциплина.

Според Forbes, нетното състояние на Тед Търнър е 2,8 милиарда долара. Той е бил женен три пъти и е отгледал пет деца.

От 1960 г. нататък Тед Търнър работи за компанията на баща си, ръководейки едно от подразделенията на агенцията. След самоубийството на баща си през 1963 г. продължава да работи в семейния рекламен бизнес. В края на 60-те години Тед Търнър придобива няколко радиостанции, нерентабилно телевизионно студио в Атланта и правата за популярни сериали и филми. През 70-те години неговият вече печеливш телевизионен канал преминава към национално излъчване, а компанията става известна като Turner Broadcasting System (TBS).

През 1980 г. той създава 24-часовия кабелен новинарски канал CNN (Cable News Network),

чиято основна функция са навременните новинарски предавания и предаванията на живо. През 1982 г. Търнър за първи път попада в списъка на 400-те най-богати хора в Америка. През 1988 г. стартира TNT (Turner Network Television).

През 1991 г. той придобива анимационното студио Hanna-Barbera и скоро създава детския канал Cartoon Network. През 1993 г. добавя още две филмови студия към империята си – Castel Rock Cinema и New Line Cinema – а през 1994 г. стартира Turner Classic Movies.

През 1996 г. TBS е придобита от Time Warner за 7,4 милиарда долара. Тед Търнър получава 10% дял в новата компания и става неин вицепрезидент. През 2000 г. Time Warner и AOL се сливат. Тед Търнър остава вицепрезидент, а след това и член на борда на директорите на медийния холдинг до 2003 г., като се оттегля от бизнеса през 2006 година.

Тед Търнър е добре познат в света на ветроходството, страст, която развива още като дете.

Той печели Купата на Америка през 1977 г. и Регатата Фастнет през 1979 година. През 1976 г. той купува бейзболния отбор „Атланта Брейвс“, а през 1977 г. и баскетболния клуб „Атланта Хоукс“.

През юли 1986 г. по инициатива на Тед Търнър Москва е домакин на първото международно спортно състезание – Игрите на добра воля. Те са замислени като алтернатива на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 1984 г., в които СССР отказва да участва. Събитието изиграва значителна роля за подобряване на отношенията между СССР и Съединените щати.

Тед Търнър участва активно в благотворителна дейност и в екологични организации.

През 1997 г. създава фондация на стойност 1 милиард долара, която дарява средства на ООН за хуманитарни нужди. През 2004 г. Търнър получава звезда на Алеята на славата в Холивуд.