ПП и ДБ разкритикуваха „Прогресивна България“ за отказа ѝ да подкрепи свалянето на охраната на редови депутати

Първо от „Продължаваме промяната“, а после и от „Демократична България“ разкритикуваха първата политическа сила в 52-рото Народно събрание – „Прогресивна България“. Причината бе, че оттам обявиха, че няма да подкрепят законопроекта за сваляне на охраната на редови депутати.

По-рано от парламентарната трибуна Антон Кутев от „Прогресивна България“ взе думата и изчете декларация от името на парламентарната му група, в която се отбелязва, че не Народното събрание трябва да сваля охраната на когото и да било, а че това се прави от легитимните държавни органи. Освен това, мнозинството в парламента отхвърли създаването на две анкетни комисии, една от които по предложение на „Демократична България“. От коалицията искаха да бъде включен в дневния ред проект на решение за създаване на временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с несъответствия между официално декларираното имуществено състояние и доходи и извършвани разходи и стандарт на живот на Делян Славчев Пеевски. Това предложение обаче не мина и след прегласуване.

Минути по-късно, в парламентарните кулоари, председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов лаконично коментира темата пред медиите като заяви: „Временните комисии служат само за пиар. Народното събрание не е разследващ орган. Ще се заложи на закона. Ние караме по нашия дневен ред и съвсем скоро ще видите резултати„. На въпрос дали Делян Пеевски е част от олигархията, Витанов отговори иронично: „Разбира се, че е част, как да не е част“.

Всичко това доведе до остра реакция от страна на опозицията, като от „Продължаваме промяната“ обвиниха лидера на първата политическа сила в този парламент – Румен Радев, че се „чувства неудобно, когато се говори за охраната на Пеевски“. „Румен Радев, който винаги говори от името на всички, днес липсваше. Имам чувството, че му е неудобно да бъде в залата, когато се поставя този въпрос. Тук е времето да заяви подкрепя ли това, което днес Антон Кутев каза в Народното събрание“, каза адвокат Велислав Величков.

Той посочи, че първият работен ден на Народното събрание е започнал с лош знак от „Прогресивна България“, които не давали думата на половината депутати в парламента, което водело до липса на диалогичност.

„Ако Антон Кутев смята, че не може да се приемат закони, а от „Прогресивна България“ си мислят, че могат да управляват еднолично в изпълнителната власт, без да се намесва Народното събрание, това е много лош знак към парламентаризма. Дава се лош знак за налагане на лек авторитарен модел, в който Народното събрание да бъде обезличено“, добави Величков.

От „Демократична България“ също споделят мнението на „Продължаваме промяната“, че „мнозинството на Румен Радев е започнало с фалстарт“. „Това, което притеснява мнозинството е махането на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски“, отбеляза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев пред медиите в кулоарите на парламента. Той подчерта, че „Демократична България“ остава в ролята си на опозиция и ще настоява моделът „Борисов-Пеевски“ да бъде демонтиран.