ЕС е засякъл 540 опита за външна намеса през миналата година, значителна част от тях идват от Русия и Китай

Европейският съюз е засякъл 540 опита за външна намеса през 2025 година, като значителна част от тях са свързани с Русия и Китай. Това стана ясно по време на изслушване в Европейския парламент, предаде БТА.

Данните бяха представени от Тадеуш Гжегожевски от Европейската служба за външна дейност, който уточни, че в 29% от случаите има връзка с Русия, а в 6% – с Китай. По думите му Москва е водещият източник на подобни действия, които вече са част от държавната ѝ политика. Целта на тези операции е подкопаване на демократичните процеси, насаждане на недоверие към институциите и засилване на общественото разделение в страните от ЕС. Гжегожевски подчерта, че реалният мащаб на намесата е трудно измерим, тъй като дейностите често са добре прикрити и координирани.

През миналата година около 10 500 профила в социални мрежи и сайтове са били използвани за разпространение на дезинформация и влияние върху общественото мнение.

От Европейска комисията също отчетоха ръст на подобни заплахи. Представителят Оливие Ониди заяви, че са необходими допълнителни законодателни мерки срещу хибридните действия, включително при намеса в изборни процеси. Той отбеляза, че ЕС вече е постигнал напредък в противодействието на подобни практики – например при злоупотребата с миграционни потоци – и планира сходен подход и в борбата със саботажите и организираната престъпност.

