Европейският парламент ще обсъди евентуални опити за външна намеса в предсрочните избори у нас

Европейският парламент ще обсъди евентуални опити за външна намеса в последните предсрочни парламентарни избори у нас, проведени на 19 април.

Темата ще бъде разгледана в рамките на специализираната комисия за защита на демокрацията, като се очаква участие да вземат служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов и разследващият журналист Христо Грозев.

Дискусията идва на фона на продължаващата политическа нестабилност в страната и серията от избори през последните години.

Според наблюдатели от Парламентарна асамблея на Съвета на Европа вотът е преминал прозрачно, но е бил съпътстван от засилена онлайн активност и разпространение на дезинформация. Отчетено е, че дигиталната среда е изиграла двойствена роля – както за повишаване на избирателната активност, така и за разпространение на манипулативно съдържание.

Международните наблюдатели посочват, че въпреки предприетите мерки срещу външно влияние, ефективността им е била ограничена заради пропуски в прилагането на европейските правила и недостатъчна координация между институциите.