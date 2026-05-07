Мнозинството в парламента не прие да има временна комисия за несъответствията в декларациите на Пеевски

След прегласуване с 21 гласа „Против“ (един от ГЕРБ-СДС и 20 от ДПС) и 159 „Въздържал се“ (129 от „Прогресивна България“, 30 от ГЕРБ-СДС) депутатите отхвърлиха предложението на Божидар Божанов от „Демократична България“ да бъде включен проект на решение за създаване на временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с несъответствия между официално декларираното имуществено състояние и доходи и извършвани разходи и стандарт на живот на Делян Славчев Пеевски.

В решението за създаване на комисия, внесено от Ивайло Мирчев от „Демократична България“, бе уточнено, че има несъответствие и при декларираните доходи от дивиденти, разходи за наеми, недвижими имоти, автомобили, ползване на частни въздухоплавателни средства. Отделно от това се предвиждаше комисията да изясни причините за действията и бездействията на компетентните държавни органи във връзка с вече подадени сигнали, извършени проверки и последващи институционални действия.

„За“ гласуваха 48 депутати – 21 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и 12 от „Възраждане“.

Йордан Иванов от „Демократична България“ поиска прегласуване, като уточни, че в рамките на публичния дебат през последните седмици се прави внушение за това, че тази комисия е опит за народен съд.

„Искам много ясно да ви опровергая, колеги от „Прогресивна България“, които ще носите отговорност занапред, че това не е така. Прави се опит да се вмени, че това е някаква политическа атака на Божидар Божанов или Ивайло Мирчев към ДПС-Ново начало, но това не е така. Тази комисия е способ за парламентарен надзор над органи, които системно не си вършат работа, които системно упражняват репресия, органи, които прикриват и които мачкат„, обясни Иванов, отбелязвайки, че и от „Прогресивна България“ са отправяли послания, че ще се борят с такива органи.

След прегласуването, с което предложението на „Демократична България“ бе отхвърлено, Божидар Божанов от ДБ поиска процедура, за да изрази съжалението си, че комисията не е подкрепена.

„Тази зала получи мандат да демонтира модела „Пеевски и Борисов“ и парламентарните комисии са ключов инструмент за това. Вие утре ще имате изпълнителната власт, но част от институциите, които слагаха чадър над безобразията на тези хора, са извън изпълнителната власт и вие през нея няма да имате контрол върху тях. Заради това парламентът е институцията, която трябва да осъществи този контрол – трябва да провери защо тези институции са слагали чадър и са мачкали, защо са вършили тези безобразия„, обясни Божанов.

Антон Кутев от „Прогресивна България“ взе думата за декларация, в която обясни, че народните представители от парламентарната група са в парламента, за да променят България, тъй като това е било отчаяното желание на българите, участвали на последните избори, но те ще свършат това по Конституция, а не с извънредно законодателство. Ще го направят със силата на реда, законността и морала, а не с хитрост.

Кутев бе категоричен, че времето, когато Конституцията се е променяла, за да навреди на един човек, е в миналото и от „Прогресивна България“ няма да променят закони за един или двама, или заради лични прищевки.

Той увери и че докато мнозинството е на „Прогресивна България“, решенията ще се взимат от легитимните органи. Кутев отбеляза, че не Народното събрание сваля охраната на когото и да било и че това се прави от легитимните държавни органи.

„Ние ще върнем прокуратурата, съда и цялата системата на правораздаването там, където съвременното общество изисква те да бъдат“, добави Кутев. Той се обърна и към депутатите от ДПС, без изрично да ги назовава, но споменавайки зала 222А, стана ясно, че визира тях. По-конкретно Кутев обяви, че тя повече няма да бъде използвана за партийни величия и за лъскане на егото.

Напомни и на хората, снимали се под герба, че превивайки гръбнак пред силните на деня, рискуват да загубят утрешния.

„Моралните стандарти на властта са други. Праговете на гнусливост са променени“, подчерта Кутев.