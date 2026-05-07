Въпреки заплахите на Тръмп, ЕС не е готов за търговско споразумение със САЩ

Преговорите между Европейския парламент, Европейската комисия и правителствата на страните членки за прилагането на търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ приключиха на 6 май без резултат. Очакванията са провала на преговорите да задълбочи разрива между Брюксел и администрацията на Доналд Тръмп. След близо шест часа разговори в сряда страните не успяха да постигнат компромис дори по основни въпроси, което увеличава риска от нова ескалация в търговския спор с Вашингтон. Тръмп вече предупреди, че може да наложи 25-процентни мита върху европейските автомобили, ако ЕС не придвижи напред въпросното споразумение.

През юли 2025 г. председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът Тръмп постигнаха в Търнбъри, Шотландия, политическа сделка за митата и търговията. Договорен бе таван на американските митата от 15% за почти всички стоки от ЕС. Това включваше автомобили и автомобилни части и се отнасяше до всички потенциални бъдещи мита върху фармацевтичните продукти и полупроводниците. САЩ пък възстановиха предишните си равнища на митата за въздухоплавателни средства и части за тях от ЕС, както и за някои химикали, лекарства и природни ресурси. Двете страни се разбраха да продължат да работят за добавяне на още продукти към списъка.

Споразумението защитава основните чувствителни сектори на промишлеността и селското стопанство в ЕС, като същевременно премахва и без това ниските мита на Съюза върху промишлените стоки от САЩ. Освен това Европейският съюз се съгласи да подобри достъпа до пазара за някои нечувствителни селскостопански продукти, изнасяни от Съединените щати, например соево масло и преработени хранителни продукти като доматен кетчуп, какао и бисквити.

Брюксел обаче все още не е приел необходимото законодателство за окончателното въвеждане на договореното, което според американската страна подкопава доверието в ангажиментите на ЕС. Липсата на съгласие в евроблока поставя институциите в Брюксел в особено рискова ситуация, особено за нов удар върху европейската индустрия.

Еврокомисарят за търговията Марош Шефчович призова преговарящите да намерят решение, което да стабилизира отношенията със Съединените щати и да избегне нова война за митата. Въпреки това различията между държавите членки и Европейския парламент остават сериозни.

Допълнително напрежение внесе посланикът на САЩ в ЕС Андрю Пъздър, който предупреди, че Вашингтон може „съвсем скоро“ да активира новите мита за автомобили от 25%, ако европейските институции продължат да отлагат решението. Според него моментът за компромис е настъпил и администрацията на Тръмп очаква бързи действия от Брюксел.

ЕС не може да преодолее разделението

Основната причина за липсата на пробив е задълбочаващото се разделение вътре в самия Съюз. Европейската комисия и голяма част от страните, начело с Германия, настояват споразумението да бъде финализирано възможно най-бързо. Берлин вижда в него шанс да защити автомобилната си индустрия от нови американски мита и да избегне допълнителни икономически сътресения.

Германският канцлер Фридрих Мерц дори призна, че Тръмп има основание да бъде недоволен от бавния напредък на ЕС. За германското правителство продължителната несигурност около митата представлява сериозен риск за износа и индустриалното производство.

Срещу тази позиция се изправи значителна част от Европейския парламент. Водени от председателя на парламентарната комисия по търговия Бернд Ланге, евродепутатите настояват споразумението да бъде обвързано с допълнителни гаранции и предпазни механизми. Сред предложенията са автоматично прекратяване на сделката, ако САЩ наложат нови мита върху европейски стоки, както и възможност ЕС да замрази споразумението при действия от Вашингтон, които застрашават териториалната цялост на съюза. Повод за тези опасения станаха по-ранните изявления на Тръмп да анексира Гренландия, които предизвикаха сериозно безпокойство сред европейските депутати.

Допълнителен аргумент за скептиците в Европейския парламент е решението на Върховния съд на САЩ от февруари, с което бяха отменени част от първоначалните мита на администрацията на Тръмп. Това постави под съмнение устойчивостта на американската търговска политика и накара мнозина в ЕС да се запитат дали договореното изобщо може да се приеме за надеждно в дългосрочен план.

Белгийският външен министър Максим Прево обобщи тези съмнения с думите, че „сделка днес не означава, че тя ще съществува утре“. Именно липсата на предвидимост в действията на Вашингтон накара част от европейските политици да настояват за по-твърд подход.

Франция също зае доста предпазлива позиция. Тя подкрепя необходимостта от споразумение, но настоява ЕС да разполага с достатъчно варианти за реакция при евентуални нови американски ограничения. Президентът Еманюел Макрон подчерта, че подписаните договорености трябва да се спазват, но предупреди, че Европейският съюз трябва да бъде готов да отвърне при нови митнически атаки.

Натискът от Вашингтон увеличава риска от търговска война

Неуспехът на преговорите връща инициативата в ръцете на Доналд Тръмп. Американската администрация вече дава сигнали, че търпението ѝ се изчерпва, а възможността за въвеждане на наказателни мита върху европейските автомобили остава напълно реална.

Това би било тежък удар за европейската икономика, особено за Германия, чийто автомобилен сектор е сред най-зависимите от американския пазар. Производители като БМВ, „Мерцедес“ и „Фолксваген“ следят внимателно развитието на преговорите, тъй като евентуални нови мита могат да доведат до спад на продажбите, съкращения и намаляване на инвестициите.

Според представители на Европейската комисия Брюксел все още се стреми към компромис и се надява окончателно споразумение да бъде постигнато до юли, когато изтича срокът на временните американски мита. В дипломатическите среди обаче растат опасенията, че времето съвсем не е достатъчно.

Посланикът Андрю Пъздър предупреди, че ако договореното остане блокирано, САЩ могат изцяло да се откажат от сделката. Това би означавало не само нова митническа конфронтация, но и сериозен удар върху политическите отношения между Брюксел и Вашингтон.

В самия Европейски парламент също се очертава политическо противопоставяне. Лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер настоява споразумението да бъде одобрено възможно най-бързо, аргументирайки се с необходимостта бизнесът да получи предвидимост. Според него европейските компании не могат да си позволят продължителна несигурност и нови търговски конфликти.

В същото време левите и зелените формации продължават да изтъкват, че прибързан компромис може да направи ЕС прекалено зависим от непредсказуемата политика на Тръмп. Те настояват Европа да демонстрира по-голяма стратегическа автономия и да не приема споразумение без достатъчно гаранции.

Следващият кръг от преговори се очаква по-късно този месец, но засега няма признаци, че различията между институциите могат бързо да бъдат преодолени.