Авиокомпаниите да компенсират пътниците за отложени полети поради недостиг на гориво, каза ЕК

Авиокомпаниите са длъжни да компенсират пътниците за полети, отменени поради високи цени на горивата. Еврокомисарят по транспорта Апостолос Цицикостас заяви пред Financial Times, отбелязвайки, че покачването на цената на горивата не е форсмажорно събитие, а по-скоро част от дейността на авиоиндустрията.

Според Цицикостас, Европа „има устойчивостта да се справи с продължителни прекъсвания на доставките на гориво“. Той заяви, че Европа все още има запаси за спешни случаи и е създала механизми за по-внимателно наблюдение на доставките на авиационно гориво и координиране на действията между държавите членки, за да се гарантира организираното освобождаване на резервите, ако е необходимо. Той обаче призна, че „ситуацията е сложна“. Цицикостас също така призова за предпазливост срещу панически изявления: „Предстои ни туристическият сезон. Трябва да бъдем внимателни в избора си на думи и да избягваме паниката.“

Цените на авиационното гориво и други видове гориво се покачват от началото на военния конфликт в Близкия изток.

Авиокомпаниите вече са отменили полети през месец май с общо приблизително 2 милиона места. Международната агенция по енергетика изчислява, че Европа разполага с останали запаси от гориво само за няколко седмици.