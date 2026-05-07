Полша е готова да приеме изтеглените от Германия американски войници

Полският президент Карол Навроцки заяви, че страната е готова да приеме американските войници, изтеглени от Германия. Той отбеляза, че Варшава разполага с необходимата инфраструктура за приемане на войските.

Според Politico, позицията на президента Навроцки противоречи на изявленията на полския премиер Доналд Туск, който смята, че Полша „не трябва да краде“ войски от своите съюзници.

Заместник-министърът на външните работи на Полша Марчин Босацки заяви в интервю за местни медии, че преговорите между Варшава и Вашингтон за разширяване на американското военно присъствие в Полша продължават „както на военно, така и на дипломатическо ниво“.

В момента в Полша са разположени приблизително 10 000 американски войници.

В Германия те са приблизително 36 000. Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли повече от 5000 войници от Германия беше обявено миналата седмица. Изтеглянето на войските ще намали броя на войските, разположени в Германия, до нивото от 2022 година.

