„Неохим“ заделя общо 5.17 млн. евро за дивидент на акционерите си

Мениджърите на “Неохим“ АД – Димитровград предлага печалбата за 2025 г. в размер на 8 594 896 лв. (4 394 500 евро), както и с част от натрупаната печалба от минали години от фонд „Допълнителни резерви“ – 1 520 515.38 лв. ( 777 427.17 евро), или обща сума от 5 171 928 евро да се изплати като дивидент. Така всеки акционер във фирмата за производство на азотни торове ще получи по 2 евро бруто на акция.

Решение за това ще вземе редовното годишно общо събрание на притежателите на такива акции, което ще се проведе на 16 юни в Димитровград.

Изплащането на дивидента ще започне на 11 август.

За последно акционерите на „Неохим“ са получили дивидент от печалбата за 2022 г. по 5 лв. на акция (2,56 евро).

Преди разпределението на печалбата общото събрание трябва да приеме докладите на мениджърите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и декларация за корпоративно управление за 2025 г., годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка за миналата година.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвет от отговорност за дейността им през 2025 година.

Общото събрание ще обсъди и промени в устава на дружеството и

ще определи променливи възнаграждения на членовете на Управителния съвет.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 7 юли на същото място и при същия дневен ред.

Последната дата за сключване на сделки с акции на „Неохим“ на „Българска фондова борса„, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 29 май. От началото на годината цените им вървят нагоре, като в момента сделки се сключват на 18.90 евро за един брой или с 8 евро повече спрямо януари.