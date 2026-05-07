Над 10 500 жалби са постъпили при омбудсмана, тя призова за спешни законодателни промени

Над 10 500 жалби са постъпили при омбудсмана Велислава Делчева през изминалата година. Общественият защитник призова Народното събрание за спешни законодателни промени по ключови проблеми, засягащи гражданите.

По данни на институцията през 2025 година съдействие е оказано на повече от 102 000 души. Само през първите месеци на 2026 година са подадени над 6000 нови жалби, основно заради ръста на цените и трудния достъп до услуги в по-малките населени места.

Сред най-често поставяните проблеми са поскъпването на храните, лекарствата, електроенергията и транспорта. Делчева настоява и за мерки срещу нарушения от страна на колекторските фирми и компаниите за бързи кредити, както и за подобряване на ВиК услугите, които генерират най-много оплаквания.

В писмото се обръща внимание и на социалните помощи, минималните пенсии, правата на хората с увреждания, както и на необходимостта от реформи в детското правосъдие и грижата за пациенти с психични заболявания.

Омбудсманът настоява още за промени в изборното законодателство, които да улеснят гласуването на българите в чужбина и на хората със сензорни увреждания, като подчертава, че институцията ще продължи да поставя на дневен ред въпросите с най-голям обществен интерес.