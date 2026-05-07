Тайванският въпрос ще бъде политическата основа за преговорите между Си Дзинпин и Тръмп

Тайванският въпрос ще бъде политическата основа за предстоящите преговори между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен.

„Тайванският въпрос е квинтесенцията на ключовите интереси на Китай и основата на китайско-американските политически отношения“, каза той на брифинг, коментирайки възможността за обсъждане на Тайван на предстоящата среща между двамата лидери.

Лин Джиен отбеляза, че американската страна трябва стриктно да се придържа към принципа „един Китай“ и трите съвместни комюникета, изпълнявайки ангажиментите на предишните администрации на Белия дом по тайванския въпрос. „Това е и предпоставка за стабилно, здравословно и устойчиво развитие на китайско-американските отношения“, подчерта той.

Според дипломата,

решимостта на Китай да защити националното единство и териториалната си цялост е непоколебима.

„Тайванският сепаратизъм е несъвместим с мира в Тайванския проток като огън и вода“, заключи той.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975 г.), бягат на острова след загубата в Китайската гражданска война. Оттогава Тайпей запазва знамето и някои други атрибути на бившата Китайска република, съществувала на континента преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин това е един от регионите на Китай.

Брониран разузнавателен автомобил на САЩ се появи в Пекин.

Въпросителните около посещението на Тръмп в китай като че ли отпадат една по една. Снимки на два черни SUV-а с тонирани стъкла и регистрационни номера на правителството на САЩ разпространяват местните социални медии. South China Morning Post (SCMP) съобщава, че това показва последните етапи от подготовката за

посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, което се очаква да се проведе на 14-15 май.

Изданието отбелязва, че тези превозни средства се използват за кортежа на президента на САЩ. Регистрационният номер D01290 се вижда на някои изображения. Според SCMP, тези джипове са били доставени през последните дни от транспортен самолет C-17 Globemaster III на ВВС на САЩ. От 1 май няколко такива самолета са кацнали на международното летище „Пекин Столично“, доставяйки специализирана инфраструктура за президентското посещение, включително бронирани машини, комуникационно оборудване и напреднали екипи за сигурност.

Забелязаните в Пекин автомобили Suburban са оборудвани с тежка стоманена броня и бронирани стъкла,

както и с гуми, които могат да се движат дори след удряне от куршуми. Превозните средства са оборудвани и с високотехнологични системи за електронна война, според SCMP. Вестникът се пита дали американската президентска лимузина Cadillac One, наричана „Звярът“, известна още с кодовото си име „Stagecoach“, е била доставена в Китай. Този автомобил се смята за истинска „мобилна крепост“.

От SCMP отбелязват, че китайският президент Си Дзинпин също използва поръчкова лимузина, произведена от марката Hongqi. Макар че подробностите за модела на автомобила, използван от китайския лидер, остават оскъдни, лимузината е с дължина приблизително 5,5 метра, напълно бронирана и оборудвана със специализирано комуникационно оборудване, отбелязва вестникът.