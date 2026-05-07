5 хранителни вещества, от които се нуждаете повече с напредване на възрастта

С напредването на възрастта е важно да адаптирате храненето си, за да получавате необходимите хранителни вещества.

С напредването на възрастта метаболизмът – количеството енергия, което тялото използва – постепенно се променя.

„Основен фактор за забавянето на метаболизма е загубата на мускулна маса. Пикът на мускулната маса обикновено се достига в началото до средата на 30-те години, след което започва постепенно намаляване“, казва Abigail Collen, диетолог в Mount Sinai.

Това намаляване не влияе сериозно на метаболизма до около 60-годишна възраст. Допълнителна роля играят:

по-ниската физическа активност;

хормоналните промени.

Има обаче и добра новина.

„Загубата на мускулна маса може значително да се забави чрез достатъчен прием на белтъчини и редовни силови тренировки – мускулите са метаболитно активни, така че колкото повече мускулна маса поддържаме, толкова повече енергия изразходва тялото в покой“, обяснява Колен.

След 60 години обаче организмът започва по-трудно да усвоява някои хранителни вещества, затова често е нужно не само повече движение и протеин, но и по-внимателен подбор на храните.

1. Калций

С възрастта може да се нуждаете от повече калций, защото той подпомага здравината на костите и намалява риска от Osteoporosis.

Добри източници на калций са:

зелени зеленчуци като кейл и броколи;

млечни продукти;

обогатени с калций продукти като портокалов сок и растителни млека.

2. Витамин D

Vitamin D също е важен за здравината на костите.

Може да го набавяте чрез:

мазна риба;

яйчни жълтъци;

обогатени храни като мляко и портокалов сок.

Според Julia Zumpano от Cleveland Clinic, дори 20 минути пряка слънчева светлина дневно могат да помогнат за повишаване на нивата на витамин D.

3. Витамин B12

С възрастта тялото усвоява по-трудно Vitamin B12 поради намаленото производство на стомашна киселина.

Затова е полезно да увеличите приема му чрез:

месо;

яйца;

млечни продукти;

риба;

обогатени зърнени храни и закуски.

4. Протеин

След 60 години нуждата от протеин се увеличава, затова е добра идея да включвате белтъчини при всяко хранене.

„Препоръчвам повечето хора да приемат протеин при всяко хранене и междинна закуска, за да си осигурят достатъчно количество“, казва Колен.

Изключение могат да бъдат хората с хронично бъбречно заболяване.

Добри източници на протеин са:

пилешко месо;

риба;

яйца;

кисело мляко;

тофу;

бобови култури.

5. Фибри

С възрастта е важно да приемате повече фибри за поддържане на добро храносмилане.

Добри източници са:

боб;

зеленчуци без нишесте;

плодове;

ядки;

семена.

Други съвети за добро хранене след 60

Според Джулия Зумпано полезно е да:

пиете достатъчно вода;

спазвате сравнително постоянен режим на хранене;

не пропускате хранения;

ограничите вредните междинни закуски;

се фокусирате върху три добре балансирани хранения дневно.

Тя също препоръчва:

ограничаване на преработените храни;

намаляване на сладките напитки;

по-малко сладкиши и тестени изделия.

Ако ви е трудно да включите повече протеин, фибри, калций или витамини в менюто си, консултация с диетолог или нутриционист може да помогне за създаване на подходящ хранителен режим.

