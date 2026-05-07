5 хранителни вещества, от които се нуждаете повече с напредване на възрастта

С напредването на възрастта е важно да адаптирате храненето си, за да получавате необходимите хранителни вещества.

С напредването на възрастта метаболизмът – количеството енергия, което тялото използва – постепенно се променя.

„Основен фактор за забавянето на метаболизма е загубата на мускулна маса. Пикът на мускулната маса обикновено се достига в началото до средата на 30-те години, след което започва постепенно намаляване“, казва Abigail Collen, диетолог в Mount Sinai.

Това намаляване не влияе сериозно на метаболизма до около 60-годишна възраст. Допълнителна роля играят:

  • по-ниската физическа активност;
  • хормоналните промени.

Има обаче и добра новина.

„Загубата на мускулна маса може значително да се забави чрез достатъчен прием на белтъчини и редовни силови тренировки – мускулите са метаболитно активни, така че колкото повече мускулна маса поддържаме, толкова повече енергия изразходва тялото в покой“, обяснява Колен.

След 60 години обаче организмът започва по-трудно да усвоява някои хранителни вещества, затова често е нужно не само повече движение и протеин, но и по-внимателен подбор на храните.

1. Калций

С възрастта може да се нуждаете от повече калций, защото той подпомага здравината на костите и намалява риска от Osteoporosis.

Добри източници на калций са:

  • зелени зеленчуци като кейл и броколи;
  • млечни продукти;
  • обогатени с калций продукти като портокалов сок и растителни млека.

2. Витамин D

Vitamin D също е важен за здравината на костите.

Може да го набавяте чрез:

  • мазна риба;
  • яйчни жълтъци;
  • обогатени храни като мляко и портокалов сок.

Според Julia Zumpano от Cleveland Clinic, дори 20 минути пряка слънчева светлина дневно могат да помогнат за повишаване на нивата на витамин D.

3. Витамин B12

С възрастта тялото усвоява по-трудно Vitamin B12 поради намаленото производство на стомашна киселина.

Затова е полезно да увеличите приема му чрез:

  • месо;
  • яйца;
  • млечни продукти;
  • риба;
  • обогатени зърнени храни и закуски.

4. Протеин

След 60 години нуждата от протеин се увеличава, затова е добра идея да включвате белтъчини при всяко хранене.

„Препоръчвам повечето хора да приемат протеин при всяко хранене и междинна закуска, за да си осигурят достатъчно количество“, казва Колен.

Изключение могат да бъдат хората с хронично бъбречно заболяване.

Добри източници на протеин са:

  • пилешко месо;
  • риба;
  • яйца;
  • кисело мляко;
  • тофу;
  • бобови култури.

5. Фибри

С възрастта е важно да приемате повече фибри за поддържане на добро храносмилане.

Добри източници са:

  • боб;
  • зеленчуци без нишесте;
  • плодове;
  • ядки;
  • семена.

Други съвети за добро хранене след 60

Според Джулия Зумпано полезно е да:

  • пиете достатъчно вода;
  • спазвате сравнително постоянен режим на хранене;
  • не пропускате хранения;
  • ограничите вредните междинни закуски;
  • се фокусирате върху три добре балансирани хранения дневно.

Тя също препоръчва:

  • ограничаване на преработените храни;
  • намаляване на сладките напитки;
  • по-малко сладкиши и тестени изделия.

Ако ви е трудно да включите повече протеин, фибри, калций или витамини в менюто си, консултация с диетолог или нутриционист може да помогне за създаване на подходящ хранителен режим.

