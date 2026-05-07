Лейбъристите, водени от Киър Стармър, са изправени през поражение в местните избори на 7 май

Британският премиер Киър Стармър ще се изправи пред може би най-тежкото изпитание в политическата си кариера на 7 май, четвъртък. Според социологическите агенции, управляващата Лейбъристка партия е изправена пред смазващо поражение на местните избори в Англия. Дясната популистка партия Reform UK, чиито основни предложения включват безпрецедентното масово депортиране на нелегални имигранти, ще излезе победител.

Също толкова предизвикателни за кабинета на Стармър са регионалните парламентарни избори в Шотландия и Уелс, също насрочени за 7 май.

Стремеж към реформи

Лейбъристката партия, която уверено спечели общите избори през юли 2024 г. (33,7% от гласовете, с 10% преднина пред най-близките си съперници, консерваторите), е в изключително лошо състояние преди местните избори през 2026 година. Сега, според агрегатора на социологически проучвания на Politico, това е едва четвъртата най-популярна политическа партия в страната (17% подкрепа) след консерваторите (18%), зелените (18%) и Reform UK на Найджъл Фараж (25%).

Реалният баланс на силите ще бъде разкрит от гласуването в Англия на 7 май.

На този ден над 25 000 кандидати ще се състезават за 5013 места в местните власти.

Лейбъристката партия, която в момента контролира 2557 от тях, вероятно ще загуби 800-2000 места (според оценки на експертите по избори Майкъл Трашър и Колин Ралингс, цитирани във водещи британски медии). След това вече започващите разговори в политическата партия за оттеглянето на Киър Стармър като лидер на партията и заедно с това и като британски министър-председател (той стана министър-председател през юли 2024 г.) може да се засилят. Самият политик обаче досега твърди, че няма планове да се оттегли и възнамерява да поведе партията към победа на общите избори през 2029 година.

Консервативната партия също ще бъде сред губещите. Тя контролира 1362 от 5013-те места, за които става дума, и вероятно ще загуби 400-1000 места. В резултат на тези нововъзникващи тенденции, както съобщи Bloomberg в навечерието на деня на гласуването, „местните избори ще разкрият нова реалност: двупартийната система, която доминира британската политика от Втората световна война насам, се разпадна“.

Създателят на проблеми е дяснопопулистката Reform UK.

Очаква се тя да спечели между 650 и 2000 места. Вторият по големина скок напред може да се очаква от Зелените, които са от противоположната, лявата страна на политическия спектър: те могат да разчитат на 350-550 места.

Местните избори оказват влияние предимно върху местните политики – състоянието на пътищата, училищата, болниците, изхвърлянето на отпадъци и т.н. Но те са и важен индикатор за националните проблеми, които вълнуват избирателите, и за тяхното удовлетворение от цялостното състояние на нещата в страната.

Reform UK повиши резултатите си в анкетите поради специалния фокус върху борбата с нелегалната имиграция по време на кампанията.

Първите три приоритета на партията, както са изброени на уебсайта ѝ,

са свързани с този въпрос: „спиране на лодки“, превозващи мигранти; „осигуряване на сигурността и защитата на границите“; и „депортиране на нелегални имигранти“. Плановете на партията, ако тя получи реална власт в страната, включват преглед на всички молби за убежище, одобрени през последните пет години, и депортиране на тези, за които се установи, че са пристигнали в страната с лодка през Ламанша или които са пресрочили визите си. Партията изчислява, че тези проверки биха могли да засегнат 400 000 души, повечето от които в крайна сметка ще бъдат депортирани.

Освен това, партията предложи идеята за

създаване на агенция за депортиране по модел на Американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE),

която многократно се озоваваше в центъра на нашумели скандали след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом през януари 2025 г. Друго противоречиво предложение е да се открият центрове за задържане на мигранти, чакащи депортиране, в райони, контролирани от Зелените. Подобна тактика, според десни популисти, би накарала избирателите на лявата партия, която според Reform UK се застъпва за „отворени граници и безкраен приток на мъже без документи“, да се покаят. „Искаме справедлива и управляема имиграционна система“, възразяват Зелените, призовавайки за край на „показната жестокост“ към мигрантите.

(по материали от чуждестранния печат)

