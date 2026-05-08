Служебният премиер Андрей Гюров предаде властта на кабинета на Румен Радев по време на официална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет. Гюров е поздрави Радев за изборния успех, а новият премиер благодари за организацията на честни избори и за осигурената приемственост между двете управления.

Стана ясно, че служебният министър-председател е предал на наследника си доклади и анализи за състоянието на държавата и перспективите пред управлението, като отделни подробни отчети са подготвени и от всеки министър за неговия приемник.

В словото си Гюров заяви, че служебният кабинет е дошъл на власт след обществено недоволство срещу „арогантността“ и е успял да покаже, че управлението може да бъде почтено и отговорно. По думите му, правителството оставя „изправна държава и изправено общество“ с високи очаквания към новата власт.

Радев поздрави служебния кабинет за работата по организацията на изборите и подчерта, че новата власт ще работи за модерното развитие на България, защитата на демокрацията, свободата и ясните ценности в управлението.