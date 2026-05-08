Със 195 гласа „За“ парламентът избра временна комисия по правни въпроси

Със 195 гласа „За“, нито един „Против“ и един „Въздържал се“ (депутат от „Прогресивна България“) парламентът избра временна комисия по правни въпроси, която ще функционира до избора на постоянна и е с общо 24 членове. От тях 13 са от „Прогресивна България“, 4 от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.

Така бяха избрани председателят на комисията проф. Янка Тянкова от „Прогресивна България“ (на снимката) и останалите 12 представители на най-голямата политическа сила – Силвия Христова, Олга Борисова, Мария Тодорова, Марио Смърков, Милен Трифонов, Иван Вачев, Даниела Николова-Кършева, Александра Вълчева, Елена Нонева, Десислава Костова, Димитър Здравков, Димитър Петров.

От ГЕРБ-СДС за членове на временната комисия по правни въпроси бяха избрани Рая Назарян, Красимир Терзиев, Стефан Арсов и Христо Терзийски.

От ДПС – Хамид Хамид и Калин Стоянов.

От „Демократична България“ – Надежда Йорданова и Любен Иванов.

От „Продължаваме промяната“ – Велислав Величков и Стою Стоев.

От „Възраждане“ – Петър Петров.