Със 122 гласа „За“ парламентът гласува кабинета с министър-председател Румен Радев

Със 122 гласа „За“ (на депутатите от „Прогресивна България“) 52-рото Народно събрание подкрепи състава на кабинета, предложен от Румен Радев – с четирима вицепремиери и 18 министри. „Против“ гласуваха 70 народни избраници – 21 от ДПС, 21 от „Демократична България“, 16 от „Продължаваме промяната“, 12 от „Възраждане“. „Въздържал се“ гласуваха 36 депутати от ГЕРБ-СДС. Преди това Румен Радев получи подкрепата на 124 депутати за премиер.

След трите гласувания – за министър-председател, за структура на кабинета и за състав на Министерския съвет, новоизбраните положиха клетва. Припомняме, че заместниците на министър-председателя са Иво Христов, Атанас Пеканов, Гълъб Донев, който ще е и министър на финансите, и Александър Пулев, който ще е и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

Останалите министри са: на вътрешните работи – Иван Демерджиев; на отбраната – Димитър Стоянов; на външните работи – Велислава Петрова-Чамова; на правосъдието – Николай Найденов; на труда и социалната политика – Наталия Ефремова; на образованието и науката – проф. Георги Вълчев; на здравеопазването – Катя Ивкова; на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев; на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков; на енергетиката – Ива Петрова; на транспорта и съобщенията – Георги Пеев; на земеделието и храните – Пламен Абровски; на околната среда и водите – Росица Карамфилова-Благова; на културата – Евтим Милошев; на туризма – Илин Димитров; на младежта и спорта – Енчо Керязов.

Преди гласуването председателят на „Прогресивна България“ Петър Витанов представи кандидатурата на Румен Радев, акцентирайки на неговите успехи – завършването на математическата гимназия в Хасково със златен медал, дипломирането му като първенец на випуска във военновъздушното училище в Долна Митрополия и златния медал, с който е завършил ескадрилния офицерски курс „Максуел“ в Съединените щати. Отбеляза, че има и 1400 летателни часа в кариерата си като пилот-изтребител.

През 2016 г. спечели доверието на над 2 млн. български, а на последните избори и подкрепата на над 67% от гласувалите, продължи Витанов. Той бе категоричен, че с тази кандидатура за премиер на страната се връща нормалността в българската политика. Връщат се думите доблест, чест, емпатия, солидарност.

Витанов изрази увереност, че представяйки кандидатурата на Румен Радев, драстично по-малко ще станат окъсаните и чакащите надежда. „Надявам че чрез мен говори една армия от 131 души тук, в парламента, и че говоря и от името на хората, които са навън„, отбеляза Витанов.

Румен Радев благодари на участвалите във вота за масовото гласуване и изнесе декларация, в която отбеляза, че за първи път от толкова години толкова бързо е свикано Народно събрание и толкова бързо, без обичайните скандали, е избран председател на парламента.

„В цялата ни демократична история за първи път толкова екстрено формираме и правителство – без безкрайни преговори, излъгани избиратели и крехки коалиции„, отбеляза Радев. Той призна, че не са имали никакви илюзии и виждат проблемите – галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, проблеми, очертаващи се с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти.

В тази обстановка успехът ще зависи от взаимодействието между правителство и парламент, призна Радев и очерта приоритетите – пречупване на растящия тренд на цените, приемането на бюджет, спасяването на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. „В тази съвместна дейност ние ще се ръководим от заложените принципи за разделение на властите и върховенство на правото“, увери Радев.

Той призна, че мнозинството на „Прогресивна България“ дава възможност те сами да приемат предложенията си, но ще разчитат на градивния принос на опозицията, защото това е тяхното разбиране за демокрацията и парламентаризма.

„Ще разчитаме на критика и алтернативни предложения„, добави Радев, но уточни, че след злополучния ремонт на Конституцията ще запази скептицизма си относно качеството на законодателното наследство. Сподели своите наблюдения за снижаване на качеството на законодателството, отбелязвайки, че е имало законодателни предложения от страна депутати, включително със съществени промени между първо и второ четене, без оценка на въздействие, обществено обсъждане и без включване на мнението на експерти.

„Вече деловодството е затрупано от законопроекти, които парламентарните групи не успяха да реализират, докато бяха на власт„, отбеляза Радев и добави, че внасянето на законопроекти от народните представители е тяхно конституционно право, но ако тази тяхна свръхактивност цели да отдели дневния ред на парламента от важните за обществото въпроси и цели по-голям пиар ефект, то те трябва да бъдат внимателни.

„Призовавам с общи усилия да направим така качеството да има превес над количеството и дневният ред на Народното събрание да съответста на нуждите на гражданите„, продължи Радев.

След това той изброи основните цели на управлението – ускорено развитие и модернизация на страната и гаранция за сигурността на българските граждани; разграждане на олигархичния модел и намаляване на влиянието му включително върху медиите; възстановяване на справедливостта; невъвличане на България във военни конфликти; социална справедливост и достойни доходи; ефективно управление на публичните финанси; модерна инфраструктура и свързаност; гарантиране на енергийната сигурност на страната; гарантиране на продоволствена сигурност.

Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелия проблем -галопиращите цени. Очаквам пълноценен дебат и експедитивни решения.

Още в понеделник ще внесем предложение за промяна в Закона за съдебната власт. Първо трябва да променим закона и тогава да стартираме процедурата за нов Висш Съдебен Съвет и Инспекторат, иначе ще получим повече от същото.

Имаме всеобхватна визия за укрепване на законността и поетапно ще внасяме законодателните си предложения. Ще използваме внесените вече законопроекти по НПВУ, но по някои имаме своите съображения и ще внесем нашите предложения за поправки.

Ще внесем нашите предложения за укрепване на икономиката, като по отношение на бюджета на страната искаме да сложим край на волунтаризма. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита, без промяна на данъците и без рязане на социални плащания.

Ще извършим анализ на скрития дефицит, който ни се прехвърля от последните кабинети. Ще извършим анализ и на намалелите инвестиции и спаднало производство и едва тогава ще можем да кажем колко и какъв дълг ще теглим и какво преструктуриране и ограничаване на разходи ще направим, изброи Румен Радев основните си намерения.

По отношение на съкращенията в администрацията и дали не е можело да има по-малко министерства, Румен Радев коментира, че това е можело да стане – можело е те да се намалят до пет, дори до две – но те не са можели да си го позволят в момент, когато страната е в криза и заради това не са можели да си позволят да хвърлят администрацията в хаос и да си позволят да загубят милиарди евросредства.

Отчете, че има реално съкращаване на администрация, визирайки обединяването на две министерства – на иновациите и на електронното управление, които сега стават едно – министерство на иновациите и дигиталната трансформация, начело на което ще бъде бившият заместник-кмет на София Иван Василев.

След декларацията на Румен Радев думата взеха представители на отделните парламентарни групи.

Божидар Божанов от „Демократична България“ коментира, че те имат всички основания да са скептични и че те едва ли ще видят пълно демонтиране на „модела“, когато зад някои кандидат-министри надничат представители от квотата на „Има такъв народ“.

„Но въпреки тези основателни съмнения и скептицизъм, сме длъжни да им пожелаем успех. Ще бъдем силна опозиция, която показва, че може по-добре„, отбеляза Божанов. Той добави, че няма да атакуват малките неволни грешки на управляващите, но добре правят разлика между тях и осъзнатото потъпкване на публичния интерес и в тази връзка припомни миналите протести от декември 2025 г., свалили кабинета на Росен Желязков.

Божанов даде заявка, че от „Демократична България“ ще участват в избора на ВСС и ще участват с конкретни предложения за ограничаване на публичните разходи. В същото време ще се противопоставят на всеки опит българските граждани да бъдат разделяни и насъсквани едни срещу други от някой умел майстор на пропагандата.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ изчете изказването на Румен Радев от 9 май 2025 г., когато той, в качеството си на президент, обяви, че внася в Народното събрание предложение за провеждане на референдум дали българските граждани са съгласни еврото да бъде въведено от 2026 година. Костадинов отбеляза, че няма как Радев да работи за суверенитета на държавата, така, както е обявил в декларацията си, след като по думите му вече нямаме финансова независимост заради членството ни в еврозоната. Лидерът на „Възраждане“ добави и че на летището ни в София има чуждо военно присъствие вече два месеца, но само от неговата парламентарна група говорят за това.

Той възнегодува и че в декларацията си Радев не е казал и дума за демографската криза. Обяви, че от „Възраждане“ няма да подкрепят кабинета, защото още в първата си декларация бъдещите управляващи са обявили, че ще продължат практиките за унищожаване на българската народност и държавност.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ се обърна към Румен Радев с думите, че хората са им дали много големи надежди, очаквайки, че той ще предложи правителство с честни и почтени кандидати, но според него се вижда един странен миш-маш от неизвестни имена, без доказаната експертиза, които освен всичко друго, по думите му, били ,обвързвани пряко с предишни управления. Величков отбеляза, че Румен Радев често говори за „домовата книга“ и използвайки това словосъчетание, го попита дали той не е взел от ИТН домовата книга, визирайки трима кандидати в бъдещия му кабинет. Той не ги назова, но отбеляза, че един от тях е министърът на земеделието.

Според Величков министърът на земеделието е човек със спорна биография. След това разкритикува и избора на правосъден министър, отбелязвайки, че са очаквали да видят човек професионалист – с мнение и позиция за съдебната реформа, а са видели Николай Найденов, който според Величков и неговото проучване в социалните мрежи никой не познавал. Освен това депутатът от „Продължаваме промяната“ отбеляза, че Николай Найденов е бил главен секретар на Висшия съдебен съвет по времето на Сотир Цацаров.

Явор Гечев от „Прогресивна България“ взе думата и призова от трибуната бъдещите министри да не се оценяват по това кой е известен, а по резултатите от работата им.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ го репликира с думите, че постъпва благородно, защото очакванията са били той да е министър на земеделието, а не свързвания с ИТН кандидат – Пламен Абровски. Той призова „Прогресивна България“ да си освети министрите и да не стои в сенките.

Тома Биков от ГЕРБ-СДС отбеляза, че пълното мнозинство прави ролята на опозицията не само по-трудна, но и по-важна. Той подчерта, че от парламентарната му група няма да подкрепят този кабинет, но ще гласуват „Въздържал се“, защото отчитат, че на последните избори българските граждани са дали много ясен сигнал, че искат прекратяване на политическата криза.

Това обаче не означава, че нашият вот „Въздържал се“ няма да стане вот „Против“, когато видим, че кабинетът не прави правилните неща, предупреди Биков. Той призова и да се оставят настрана клишета от типа „демонтажи“, „монтажи“, „олигархични модели“, защото според него има много доказателства, включително присъствието на мнозинството в парламента, че България е демократична страна.

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ коментира, че според него депутатът от ДПС – Делян Пеевски не се чувства притеснен от новото мнозинство, въпреки че е имало заявки за демонтиране на олигархичния модел. Припомни и вчерашното гласуване, при което депутатите на „Прогресивна България“ не подкрепиха създаване на временна комисия, която да се занимава с несъответствията между декларираните доходи на Пеевски и стандарта му на живот.

Димо Дренчев от „Възраждане“ взе повод от думите на Мирчев, за да отбележи, че според него Пеевски гледа по същия начин, по който е гледал и по време на така наречената сглобка – съвместното управление на ПП-ДБ с ГЕРБ, подкрепено от ДПС на Пеевски.