Commerzbank планира да съкрати приблизително 3000 работни места до 2030 г.

Commerzbank, една от водещите банки в Германия, планира да съкрати приблизително 3000 работни места до 2030 г., в допълнение към вече обявените мерки. Това беше обявено в изявление на финансовата институция.

В същото време банката възнамерява да създаде нови позиции в „развиващи се и обещаващи области“. В края на 2025 г. Commerzbank е наела 39 867 души по целия свят. Само през февруари 2025 г. банката обяви, че ще съкрати 3900 работни места до края на 2027 г., по-голямата част от които ще бъдат в Германия. В същото време ръководството обяви планове за едновременно разширяване на работната си сила в чужбина, по-специално в полското си дъщерно дружество mBank и азиатските си подразделения.

Представянето на Commerzbank през първото тримесечие на 2026 г. беше по-добро от миналата година.

Оперативната печалба беше приблизително 1,36 милиарда евро, а нетната печалба – 913 милиона евро. Това е с приблизително 10% по-високо от същото тримесечие на миналата година и надхвърля очакванията на анализаторите. За цялата 2025 г., въпреки значителните разходи за преструктуриране, банката отчете нетна печалба от 2,6 милиарда евро, само малко под рекорда от 2,7 милиарда евро за 2024 година.

Като част от актуализираната си стратегия за 2026 г., банката повиши прогнозата си за печалба:

очаква се нетната печалба да бъде поне 3,4 милиарда евро

(с 200 милиона евро по-високо от планираното по-рано). До 2028 г. се очаква тази цифра да нарасне до 4,6 милиарда евро, а до 2030 г. – до 5,9 милиарда евро.

По-рано италианската банка UniCredit предложи размяна на акции с Commerzbank, за да надхвърли 30%-ния си дял, който е над прага за придобиване, определен от германските разпоредби. Но ръководството на Commerzbank и германското правителство се противопоставиха на придобиването на германската банка от UniCredit. В средата на декември 2024 г. UniCredit обяви, че е увеличила дела си в Commerzbank до почти 28 процента. Преди това, през септември, италианската компания придоби 4,49% от акциите директно от германското правителство и след това получи достъп до 11,5% чрез финансови инструменти.

През 2025 г. Германската федерална антимонополна служба разреши на UniCredit да увеличи дела си в Commerzbank до 29,99 процента. В средата на март Европейската централна банка одобри увеличението на дела на UniCredit в Commerzbank. Германското правителство придоби дял в Commerzbank след финансовата криза от 2008-2009 г., когато предостави над 18 милиарда евро за стабилизиране на банката. След сделката с UniCredit, държавният дял в банката намаля от 16,49% на 12%, а Германската финансова агенция обяви, че правителството вече не планира да продава държавните си акции.