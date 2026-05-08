Схема за кредитни измами с чужди лични карти е разкрита в Шумен

Задържаха петима мъже на възраст 51, 46, 40, 32 и 28 г. от Бургас, за кредитни измами, съобщиха от полицията в Шумен. Те теглили множество кредити с чужди лични данни, уточниха от Областната дирекция на МВР.

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към Областната дирекция стартирали разследване през 2025 година, когато в Областната дирекция и в Районното управление в града са постъпили жалби от различни хора. Според постъпилата информация, от тяхно име били теглени кредити от финансови институции.

Разследването довело полицията до извършителите и схемата за извършване на документни и кредитни измами, свързани с неправомерно изтегляне на кредити, била разкрита.

Установено е, че служители в две финансови дружества за бързи кредити били заблуждавани за самоличността на хората, които теглили кредити. Изяснено е, че ползвали лични данни на чужди хора, за да теглят множество кредити с парични суми в размери до около 600 лева.

В рамките на съвместни действия между служители от ОД на МВР в Шумен и колегите им от ОД на МВР в Бургас, на 7 май са извършени претърсвания на адреси в Бургас и моторни превозни средства, използвани от петимата измамници.

В хода на действията са иззети множество веществени доказателства, сред които мобилни телефони, СИМ карти, дебитни карти и електронни носители на информация. Изяснено е, че основни организатори на престъпната дейност са двама мъже – на 28 и 32 години.

Конвоирани са в Шумен, където са задържани за 72 часа. Работата по документиране на цялостната престъпна дейност продължава под надзора на прокуратурата. Изяснява се съпричастността им към подобни престъпни деяния на територията на цялата страна.