Ще работим за по-бързи, прозрачни и удобни услуги за гражданите и бизнеса

Новият министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев прие поста от служения министър на иновациите и растежа Ирена Младенова и служебния министър на електронното управление Георги Шарков.

„Поставяме си амбициозна цел – на първо място България да стане най-доброто място за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност, базиран на иновации“, заяви министър Василев в началото на церемонията по приемането на поста.

„На следващо място –

да направим дигитална трансформация във всички сфери –

започвайки от администрацията, минавайки през отношенията между държава, граждани и бизнес“, уточни новият министър.

Василев подчерта, че чрез

сливането на Министерството на електронното управление към Министерството на иновациите и растежа

се осигурява единна политика за иновациите, технологиите на бъдещето, изкуствения интелект, роботиката и киберсигурността. „От едно място да излизат политиките и посланията за трансформацията на нашата икономика и на държавната администрация чрез дигиталните услуги. Целта е да бъде бързо, лесно и удобно за граждани и за бизнеса. Самата администрация да подобри процесите си чрез новите технологии, така че да имаме модерно общество, каквото всички искаме да бъдем“, добави още той.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация подчерта, че познава добре нуждите на бизнеса и иновативните технологични предприемачи. Като особено важно отбеляза връзката между институциите, гражданите и бизнеса с цел трансформация на икономиката и дигиталните процеси в обществото.

Той съобщи, че

още днес стартира новият сайт на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

– www.midt.bg . „Това е едно от първите неща, които искахме да покажем – новите дух и посока“, обясни Василев.

Василев подчерта, че веднага още днес започва работа по различни инициативи както в посока иновации и предприемачество, така и на електронното управление, дигитална трансформация. „Постепенно ще ги представяме пред обществото, за да може да виждате ускорен напредък във внедряването на дигитални услуги“, добави министърът.

„Ще започнем със законови инициативи за внедряване на изкуствен интелект, системата, която представихме по време на предизборната кампания за мониторинг и контрол на обществените поръчки, обществени разходи. Очаквайте много интересни новини от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация“, заключи той.