Политико: Гърция търси близки отношения със САЩ

Гърция активно се опитва да укрепи отношенията си с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, докато редица други европейски държави се дистанцират от Вашингтон. В центъра на усилията е идеята американският държавен глава да произнесе реч на Акропола по случай 250-годишнината от независимостта на САЩ, пише „Политико“.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис подчерта ролята на древногръцката философия и демокрация за формирането на американската държавност и обеща „топло посрещане“ на стопанина на Белия дом при евентуално посещение в страната това лято.

Посланикът на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл потвърди, че посещение на Тръмп в Гърция се подготвя, макар да не уточни дата. Тя открито подкрепя идеята президентът да говори от Акропола и заяви, че подобно събитие би било желано и от двете страни.

Според анализатори сближаването между Атина и Вашингтон има не само символично, но и стратегическо значение. Гърция разглежда САЩ като основен гарант за сигурността си на фона на напрежението с Турция и отношенията между Тръмп и турския президент Реджеп Ердоган.

Военното сътрудничество между двете страни се засилва и чрез американското присъствие в базата на остров Крит, както и чрез нови енергийни и инфраструктурни проекти. Неотдавна Атина подписа споразумение с ExxonMobil за офшорно сондиране – първият подобен проект в страната от над четири десетилетия, припомня „Политико“.

Гилфойл предизвика напрежение с Китай, след като разкритикува китайския контрол върху пристанището в Пирея и заговори за възможна промяна в собствеността му. След това гръцкото правителство ускори плановете за ново пристанище край Атина с американска подкрепа.

Сближаването се отразява и на идеологическо ниво. Управляващата партия „Нова демокрация“ все по-често акцентира върху теми като християнството, европейската идентичност и твърдата политика срещу нелегалната миграция – позиции, близки до движението MAGA.

Тази тенденция бе видима и по време на последния Икономически форум в Делфи, на който присъстваха влиятелни фигури от обкръжението на Тръмп и консервативни американски организации. Участници във форума определиха Гърция като един от най-важните съюзници на САЩ в новия мандат на американския президент.