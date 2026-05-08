С 207 гласа „За“ парламентът избра временна комисия по бюджет и финанси

бюджет и финанси, Константин Проданов

С 207 гласа „За“, нито един „Против“ и един „Въздържал се“ (един депутат от „Продължаваме промяната“) – народните представители избраха временна комисия по бюджет и финанси. Тя ще е с 24 членове и ще функционира до избора на постоянна.

За неин председател бе избран Константин Проданов от „Прогресивна България“. Първата политическа сила има общо 13 членове и освен председателя останалите нейни представители са Стефан Белчев, Георги Григоров, Георги Чакъров, Милен Трифонов, Светла Коджабашева, Румяна Петрова, Мариан Сакъз, Здравко Марков, Димитър Здравков, Георги Митов, Рашко Динков и Витко Вълчев.

От ГЕРБ-СДС бяха избрани четирима членове – Теменужка Петкова, Делян Добрев, Владислав Горанов и Красимир Вълчев.

От ДПС избраха Айтен Сабри и Атидже Алиева – Вели.

От „Демократична България“ – Мартин Димитров и Владислав Панев.

От „Продължаваме промяната“ – Асен Василев и Венко Сабрутев.

От „Възраждане“ – Цончо Ганев.

