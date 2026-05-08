Откриха чернокож мъж с прерязано гърло в Банско

Чернокож мъж с прерязано гърло е бил намерен днес в Банско. Според първоначалната информация, около 8:30 часа днес на телефон 112 е получено съобщение, че в двора на хотел в Банско мъж лежи в безпомощно състояние, а до тялото му има кръв. От Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград уточниха, че пристигналите незабавно на място полицейски служители са установили кончината на мъжа.

Според неофициална информация той си е прерязъл гърлото с макетно ножче. Мъжът е добре познат на жителите на Банско, тъй като живеел отдавна в курортния град. Напоследък се оплаквал, че го заплашват с убийство. 

От полицията посочват, че се извършват процесуално-следствени действия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая. Работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград. Работи се и по версията за убийство или самоубийство

