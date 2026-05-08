Народното събрание се захваща със създаването на временни комисии по бюджет и финанси

Според дневния ред на парламента за 8 май депутатите възнамеряват да създадат временни комисии по бюджет и финанси. От това личи, че „Прогресивна България“ иска бързо да започне работа по законодателни промени в тези области. Обичайно първо се променя правилникът на Народното събрание, където се определят постоянните комисии според структурата на Министерския съвет.

Процедурата обаче ще се забави, защото едва вчера, 7 май, бяха одобрени правилата за работа на комисията, която трябва да изготви новия парламентарен правилник. Този правилник има силата на закон и урежда важни въпроси като начина и времето за изказвания в пленарната зала, заплатите на депутатите, както и назначаването и възнагражденията на техните сътрудници.

Предложенията за временните комисии по бюджет и финанси предвиждат „Прогресивна България“ да разполага с по 13 представители във всяка комисия. ГЕРБ ще има по четирима депутати, а „Демократична България“, „Продължаваме промяната“, ДПС и „Възраждане“ – по двама.

Вносителите на проектите на решения за временните комисии са Петър Витанов от „Прогресивна България“, Стою Стоев от „Продължаваме промяната“, Цончо Ганев от „Възраждане“, Ивайло Мирчев от „Демократична България“, Айтен Сабри от ДПС.

