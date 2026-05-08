ОАЕ съобщиха, че отблъскват ракети и дронове от Иран

Обединените арабски емирства съобщиха, че системите им за противовъздушна отбрана отблъскват ракети и дронове, идващи от Иран.

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че в различни части на страната са били чути тътени вследствие на прехващането на балистични и крилати ракети, както и на дронове, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА. В официално съобщение, публикувано в социалната мрежа X, ведомството уточнява, че противовъздушната отбрана е реагирала срещу атаки, идващи от Иран.

Към момента няма информация за жертви или нанесени щети. Инцидентът идва на фона на засиленото напрежение в региона и продължаващата ескалация в Близкия изток.

