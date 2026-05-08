Парламентът ще гласува проектокабинета с кандидат за премиер Румен Радев

Очаква се парламентът да гласува проектокабинета с кандидат за премиер Румен Радев, излъчен от най-голямата политическа сила в 52-рото Народно събрание – „Прогресивна България“.

През изминалия ден президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на номинацията за министър-председател. Радев получи мандата и го върна веднага изпълнен.

Той представи пред държавния глава структурата и състава на проектокабинета, в който ще има четирима вицепремиери и 18 министерства. Предлага се три от министерствата – на икономиката, на иновациите и на електронното управление, да бъдат преструктурирани в две.

„Това не е просто само оптимизация на администрацията, не е само реални съкращения – защото тук имаме реални съкращения и освобождаване на администрация, ние го правим, за да оптимизираме преди всичко работата на правителството и да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, за българския бизнес и да ускорим процесите на дигитализация“, посочи Радев.

„Прогресивна България“ има мнозинство в 52-рото Народно събрание със 131 депутати.

След клетвата на членовете на новоизбраното правителство предстои предаване на властта в Министерския съвет и по министерства.

В дневния ред на днешното заседание на Народното събрание е включен избор на временна комисия по бюджет и финанси и на временна комисия по правни въпроси.