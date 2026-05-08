Папа Лъв XIV отбелязва година начело на Католическата църква

Папа Лъв XIV отбелязва една година от историческото си избиране за глава на Римокатолическата църква – избор, който за първи път изведе американец на Светия престол. В началото избирането му беше повод за гордост за американците, но към момента има нарастващо напрежение между Ватикана и Вашингтон заради разногласия относно политиките на Доналд Тръмп.

Хора от близкото обкръжение на папата твърдят, че въпреки огромната промяна в живота му, той е останал същия човек: спокоен, сдържан и с чувство за хумор. Според представители на августинския орден, към който принадлежи, Лъв XIV продължава да подхожда внимателно и аналитично към управлението на църквата.

Папата показа, че не се страхува да противоречи на американския президент по теми като миграцията, бедността, климатичните промени, смъртното наказание и войната в Иран. Определи отношението към мигрантите в САЩ като „нечовешко“ и призова за премахване на смъртното наказание.

По отношение на войната в Иран бе категоричен, осъждайки използването на религията като оправдание за военни действия.

Все пак той избягва открита конфронтация с американския държавен глава, защото не възприема себе си като политически съперник на държавните лидери, а като морален глас с глобална перспектива, споделя пред Си Ен Ен кардиналът на Чикаго Блейз Кюпич.

За разлика от своя предшественик – папа Франциск, който започна управлението си с бързи реформи и структурни промени, Лъв XIV възприе по-предпазлив и постепенен подход. Но и пред него стоят няколко ключови кадрови решения, които могат да определят посоката на Католическата църква през следващите години.

Сред очакваните назначения са нови архиепископи в Чикаго и Лос Анджелис, след като настоящите духовни лидери достигат възрастта за пенсиониране. Във Ватикана също предстоят важни промени, включително в службата, отговаряща за литургията, както и в структурите, занимаващи се с финансите и управлението на Светия престол, пише в. „Индпиендънт“.