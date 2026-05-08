Синовете на Тръмп инвестират във фондове, подкрепени от Белия дом

Синовете на президента на САЩ Доналд Тръмп – Ерик и Доналд-младши, инвестират във фондове, подкрепени от американската администрация, с обща пазарна капитализация от над 1 милиард долара. Компаниите са фокусирани върху инвестиране в компании, разработващи авангардни технологии, по-специално изкуствен интелект (ИИ) и технологии за дронове, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

Според изданието, тези фондове са създадени под егидата на American Ventures, компания, „фокусирана върху американски лидери в новите технологии, които създават американски работни места и намаляват зависимостта на САЩ от чуждестранни ресурси“. През последните 10 месеца компанията е създала десетки юридически лица, за да насочи стотици милиони долари към акции на компании с малка капитализация и частни предприятия в сектори като производството на дронове, криптовалути и изкуствен интелект.

„Бъдещето е в разработването на нови технологии тук в САЩ“,

казва един от източниците на вестника.

Според документи, подадени до американските регулатори в началото на април, American Ventures е управлявала активи на обща стойност 1.04 милиарда долара, разпределени в 21 инвестиционни фонда, подкрепящи бизнеси, вариращи от верига салони за красота във Флорида до институция за кредитиране на криптовалути, базирана в Бермуда, и стартираща компания за ядрена енергия.

Представители на Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши заявиха, че те са просто „пасивни инвеститори“ и нямат никакво участие в дейността на компаниите.