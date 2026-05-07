Марко Рубио разговаря с папа Лъв XIV за кризата в Близкия изток

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше във Ватикана за дългоочаквана аудиенция при папа Лъв XIV, предаде АНСА.

Държавният департамент заяви, че целта на тази среща е била да се обсъди кризата в Близкия изток и „теми от взаимен интерес в Западното полукълбо“. Ключовите точки от срещата са били фокусирани върху отношенията между Съединените щати и Светия престол и целта за „мир и човешко достойнство“, предаде Ройтерс. 

Срещата на Рубио с папа Лъв във Ватикана беше знак за „силната“ връзка между Светия престол и САЩ, заяви говорител на Държавния департамент.

Рубио разговаря и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне и с италианския премиер Джорджа Мелони.

Посещението в Рим беше представено като опит за подобряване на отношенията след критиките на американския президент Доналд Тръмп към папа Лъв XIV. Американският президент нападна понтифика заради позицията му срещу войната с Иран. Тръмп разкритикува и Мелони, която защити папата. 

