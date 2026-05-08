Продажба чрез разделяне: Unicredit Group актуализира плана за излизане от руския си бизнес

Италианската Unicredit Group има нов план за излизане от основния си руски актив – Unicredit Bank. Тя планира да я раздели на две банки, едната да бъде продадена на инвеститори от ОАЕ, а другата ще остане собственост на групата. Експертите смятат, че тази схема ще оптимизира отстъпката, плащана от собствениците на банков бизнес от неприятелски настроени страни при излизане от Русия.

Италианската Unicredit обяви подписването на предварително споразумение за продажба на част от руското си дъщерно дружество Unicredit Bank. Името на купувача не е разкрито, но се отбелязва, че е „утвърден частен инвеститор от ОАЕ с дългогодишни връзки с местната институционална и бизнес общност“. Преди това се съобщава, че групата е водила преговори с компаниите от ОАЕ Asas Capital, Mada Capital и Inweasta. Очаква се руската „Уникредит Банк“ да бъде разделена на две банки, едната от които ще продължи да бъде собственост на „Уникредит“, а другата ще бъде продадена на инвеститор. „Уникредит Груп“ и „Уникредит Банк“ не са отговорили на искането на „Комерсант“ за подробности по сделката и плановете за останалата банка, собственост на групата в Русия. На 10 април от „Уникредит Груп“ заявиха, че „стратегията, която последователно прилага в Русия, не е претърпяла никакви промени“.

За чуждестранна финансова институция от „неприятелска“ юрисдикция, намирането на купувач за руска банка е само първата стъпка от завършването на сделката.

„Уникредит Банк“ е в списъка с банки, чиято продажба изисква специално президентско разрешение

(Президентски указ № 520 от 5 август 2022 г. „За прилагането на специални икономически мерки…“).

„Уникредит Груп“ отбелязва, че руската „Уникредит Банк“, която ще остане под неин контрол, ще запази бизнеса си с трансгранични преводи на долари и евро за корпоративни клиенти, които не са обект на санкции. Възможно е италианската група да се надява това да ускори одобрението за продажбата на останалия руски бизнес. Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, заяви, че все още не е взето решение за евентуалната продажба на руските активи на Unicredit. Той добави, че съответното искане ще бъде разгледано, когато бъде получено.

През последните няколко години руската Unicredit Bank постоянно намалява дейността си в Русия.

По-конкретно, през първото тримесечие на тази година приходите от лихви и комисионни на банката, портфейлите от кредити и депозити, както и разходите за персонал, намаляха, а делът ѝ от общата печалба на групата падна под 5 на сто.

Експерти казват, че разделянето на руската банка на две юридически лица би могло да позволи на продавача на руския бизнес да намали отстъпките и да улесни събирането на средства.

Предложената структура за продажба на Unicredit Bank ще помогне на италианската група да се съобрази с все по-строгите изисквания на европейските власти. През юли 2025 г. Unicredit Group беше принудена да се откаже от придобиването на Banco BPM, тъй като италианското правителство наложи редица условия на групата, едно от които беше да напусне руския пазар в рамките на определен период. Unicredit Group не се съгласи с тези условия. А това решение коренно повлия на бъдещите действия на банката в Русия.