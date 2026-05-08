Подозрения за нов случай на хантавирус при испанка

32-годишна жена, пътувала в един и същи самолет с пасажер от круизния кораб MV Hondius, починал по-късно от хантавирус, е проявила симптоми, характерни за заболяването, съобщиха испанските власти в петък. Така броят на потвърдените и предполагаемите случаи вече достига девет.

Какво е известно до момента

Испанският държавен секретар по здравеопазването Хавиер Падиля заяви пред медиите, че жената, която се намира в югоизточната провинция Аликанте, се изследва за вируса, след като е била на същия полет като пациент, починал впоследствие в Йоханесбург.

Президентът на Канарските острови Фернандо Клавихо обяви, че круизният кораб MV Hondius няма да получи разрешение да акостира в Тенерифе при пристигането си в събота. Вместо това плавателният съд ще остане на котва край брега, а пътниците ще бъдат транспортирани до сушата с малки лодки едва когато евакуационният самолет вече е готов за излитане. По данни на Световната здравна организация към петък никой от хората, останали на борда, не проявява симптоми.

Междувременно британските здравни власти съобщиха за нов предполагаем случай на хантавирус, свързан с огнището на круизния кораб – британски гражданин на отдалечения южноатлантически остров Тристан да Куня.

Световната здравна организация потвърди също, че стюардеса на KLM, поставена под изолация в болница в Амстердам с леки симптоми след кратък контакт със заразен пациент, е дала отрицателен резултат за вируса. Това подкрепя оценката на експертите на СЗО, че хантавирусът се предава между хора само при продължителен и близък контакт.

