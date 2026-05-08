Колко полезен е черният шоколад за сърцето и холестерола?

Горчивият представител на шоколадовото семейство – черният шоколад – все по-често се превръща в предпочитан десерт за хората, които търсят по-здравословно, но все пак вкусно изкушение. Една от ползите, които този прочут „придобит вкус“ може да донесе, е понижаването на холестерола – макар експертите да предупреждават, че все пак трябва да се внимава с количеството.

В сравнение с млечния и белия шоколад, черният шоколад съдържа най-висок процент какао, така че вкусът му зависи по-малко от мляко и захар. Богатото му съдържание на флаваноли, полифеноли и противовъзпалителни вещества може да доведе до намаляване на LDL – „лошия“ холестерол – и до подобряване на функцията на ендотела, казва д-р Ума Найду, хранителен биолог и автор на книгата „This is Your Brain on Food“. Това важи особено за черния шоколад с по-високо съдържание на какао.

Все пак Найду подчертава, че евентуалното намаляване на холестерола вероятно ще бъде малко, а подобренията в ендотела – тъканта, която отпуска кръвоносните съдове и подпомага кръвообращението – ще бъдат „умерени“.

Освен ползите за сърдечно-съдовата система, черният шоколад се свързва и с по-нисък риск от сърдечни заболявания с течение на времето, по-добро стареене и подобрено здраве на мозъка. Според диетолога Кристина Маниан предполагаемите подобрения при холестерола са минимални в сравнение с медикаментозното лечение, като тя допълва, че са нужни още изследвания.

Тя добавя, че ползите могат бързо да бъдат намалени, ако шоколадът съдържа добавена захар, която повишава холестерола и възпалението.

Според Маниан е приемливо да се консумират между 10 и 30 грама черен шоколад дневно, или приблизително едно до три малки парченца от шоколадово блокче. Консумацията му три до пет пъти седмично също е подходяща, тъй като малките количества се смятат за ефективни и така приемът на добавена захар остава минимален.

Ако човек е чувствителен към кофеин, който естествено се съдържа в шоколада, Маниан препоръчва той да се консумира по-рано през деня.

„Най-добрият вариант на черен шоколад е малко парче екстра черен шоколад – 70% какао или повече – което не е преработено шоколадово изделие с добавена захар“, казва Найду. Според нея съдържание над 85% се счита за най-добрия избор.

