„Прогресивна България“ внася в понеделник законодателните си предложения срещу растящите цени

В понеделник, 11 май, „Прогресивна България“ ще внесе в парламента своите законодателни предложения за справяне с растящите цени. Това обяви кандидат-премиерът на партията Румен Радев, на влизане в сградата на законодателния орган. Също тогава първата политическа сила в това Народно събрание ще предложи и промени в Закона за съдебната власт.

Сред първите задачи на новото правителство Радев посочи галопиращите цени, инфлацията, рекордния дефицит, нов състав на Висшия съдебен съвет, Плана за възстановяване и устойчивост, и други.

Лидерът на „Прогресивна България“ заяви, че справянето с инфлацията и високите цени ще бъде много трудна задача. По думите му първо трябва да се направи подробен анализ на финансовото състояние на държавата, за да стане ясно какви мерки могат да бъдат предприети.

Той посочи още, че вероятно ще се наложи страната да поеме нов външен дълг, но размерът и моментът на това решение ще бъдат определени след финансовата оценка.

По повод отхвърленото предложение на „Демократична България“ за временна комисия, свързана с имуществото, доходите и начина на живот на Делян Пеевски, Радев коментира, че парламентът не бива да се превръща в арена за политически сблъсъци между различни икономически и партийни кръгове. Според него Народното събрание не е разследващ орган, а трябва да осигури условия институциите, които имат такива функции, да работят ефективно.

„Няма да допуснем в момент, в който парламентът трябва да взима неотложни решения, които са в интерес на българските граждани, да превръщаме парламента в поле за разправа между логото на Пеевски и логото на Прокопиев. Парламентът има по-важни задачи – за цени, за бюджет, за ПВУ. Те искат да убият енергията на парламента“, подчерта Румен Радев.