Volkswagen Golf отново е най-бързият автомобил с предно предаване в света

Хечбекът Volkswagen Golf GTI се завърна на първо място в класацията за най-бързи серийни автомобили с предно предаване на емблематичната писта „Нюрбургринг Нордшлайфе“, девет години след като загуби лидерството си. Специалното издание Golf GTI, отбелязващо 50-годишнината на модела, си върна рекорда за обиколка от Honda Civic Type R, който държеше титлата на „Нордшлайфе“ от 2023 година.

Новият модел на Volkswagen подобри времето на Honda Civic Type R от 7 минути и 44,523 секунди на 21-километровата писта само с 0,358 секунди. Колата беше управлявана от тестовия пилот на компанията Бенджамин Лехтер. Японският автомобил с предно предаване вече е на второ място, пред Renault Megane Trophy-R с 0,509 секунди.

Golf GTI Edition 50 разполага с най-мощния двигател, създаван някога в модел с предно предаване.

Това е 2,0-литров турбо четирицилиндров двигател, произвеждащ 325 к.с. и 420 Нм. Мощността се предава на предните колела чрез седемстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител, което позволява ускорение от 0 до 60 мили в час за 5,5 секунди. Максималната скорост е ограничена до 170 мили в час (270 км/ч).

Рекордният хечбек е оборудван и с опционалния Performance Package, който включва полу-гладки гуми Bridgestone Potenza Race, модифицирани настройки на шасито, по-твърди пружини, титаниева ауспухова система Akrapoviс и по-леки джанти. Всичко това помага за намаляване на теглото на хечбека с 30 килограма. Миналата година състезателят Бени Лойхтер измина Нордшлайфе с Golf GTI Edition 50 за 7 минути и 46,13 секунди и този път успя да подобри това време.

По-рано тази седмица Volkswagen представи най-екстремния Golf R досега.

Въпреки че Volkswagen закри своето подразделение Motorsport преди няколко години, той остава до голяма степен свързан с моторните спортове. Подразделението R на Volkswagen обяви, че нов състезателен автомобил Golf R 24h ще се състезава в 24-те часа на Нюрбургринг през 2027 година. Дебютът му ще съвпадне с 25-годишнината на Golf R32, хот хечбека от 2002 г., който даде старт на цялата R линия.