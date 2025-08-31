РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Синът на Тръмп – Ерик, не изключи възможността да се кандидатира за президент

Ерик Тръмп син

Синът на американския президент Доналд Тръмп – Ерик, не изключи възможността да се кандидатира за поста американски лидер в бъдеще, но все още не е готов да даде окончателен отговор на този въпрос. Той заяви това в интервю за японския вестник Nikkei Asia.

„Не казвам „не“, но не казвам и „да“, заяви Ерик Тръмп в отговор на въпроса дали иска да се кандидатира за президент на САЩ в бъдеще.

Изданието уточни, че Ерик не изключва възможността да стане държавен глава,

но в същото време той харесва света на търговията, в който работи в момента.

Ерик Тръмп е третото дете и втори син на Доналд Тръмп и Ивана Тръмп. Той заема поста изпълнителен вицепрезидент по развитието и придобиванията в The Trump Organization, където работи заедно с брат си Доналд Тръмп-младши и сестра си Иванка. Той е и собственик на Trump Winery.

Преди това самият Доналд Тръмп обяви съществуването на някои вратички в закона, които биха му позволили да бъде преизбран за трети президентски мандат, заобикаляйки забраната на Конституцията на САЩ. Ръководителят на Белия дом не навлезе в подробности, само подчерта, че не подкрепя използването на тези вратички.

Възможни наследници на Тръмп

Марко Рубио

Сред тях са консервативният традиционалист и противник на чуждестранните интервенции вицепрезидентът Джей Д. Ванс и държавният секретар Марко Рубио, „един от своите“ за вашингтонските „ястреби“ и либерални интервенционисти. Те биха могли да се конкурират за мястото на наследника на американския лидер.

Държавният секретар в момента се застъпва за мирно уреждане на конфликта в Украйна, но може отново да „се присъедини към лагера на бойците“. Докато възгледите на настоящия вицепрезидент са по-скоро в съответствие с антивоенната позиция и несъгласието с агресивния курс на бившия президент на САЩ Джо Байдън.

