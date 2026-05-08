Тръмп прие бразилския президент Лула да Силва в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп прие в Овалния кабинет на Белия дом своя бразилски колега Луиз Инасио Лула да Силва. Двамата обсъдиха на закрити врата търговските отношения, митата върху бразилски стоки и други икономически въпроси, предаде Би Би Си.

След разговорите Тръмп написа в социалните мрежи, че срещата е преминала „много добре„, а Лула посочи, че е останал „много удовлетворен“ от диалога.

„За мен няма теми, които не се обсъждат. Единствените неща, които не се обсъждат, са нашата демокрация и нашият суверенитет. Всичко останало подлежи на обсъждане“, каза бразилският президент.

Той заяви, че

стопанинът на Белия дом го е уверил, че няма намерение да напада Куба.

Бразилският лидер оцени това като „страхотен знак“ с оглед на факта, че Куба се е отворила за диалог.

Двамата обаче не се появиха заедно пред медиите, което според анализатори е знак, че между Вашингтон и Бразилия продължават да съществуват сериозни различия.

Сред темите на разговорите са били и критично важните минерали,

като Лула да Силва подчерта, че страната му е отворена за чуждестранни инвестиции в сектора.

Въпреки добрия тон двете страни остават на различни позиции по редица въпроси, включително търговската политика, борбата с организираната престъпност, конфликта с Иран и опасенията на Бразилия от евентуална американска намеса в предстоящите избори през октомври, отбелязва Би Би Си.

Лула призна, че между двете държави има разногласия относно митата.

По думите му Бразилия е предложила създаването на работна група, която в рамките на 30 дни да търси решение на търговските спорове.

Допълнително напрежение в отношенията предизвиква и казусът с бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, когото Тръмп публично подкрепя. Болсонаро бе осъден миналата година за участие в опит за преврат.

Според експерти, Бразилия не е очаквала бързи отстъпки от Вашингтон, а по-скоро се е стремяла да намали риска от нови конфликти в двустранните отношения.