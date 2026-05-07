Доналд Тръмп отчита голям напредък към сключването на споразумение с Техеран

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнат голям напредък към сключването на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран и затова преустановява операцията за отваряне на Ормузкия проток.

Иран заяви само, че разглежда ново мирно предложение от САЩ.



Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след провеждане на добри разговори.



„Те искат да сключим сделка. Проведохме много добри разговори в последното денонощие и е много вероятно да сключим споразумение“, каза Тръмп.



Според американски медии споразумението предвижда дългосрочен мораториум относно обогатяването на уран в Иран, като Техеран трябва да предаде високообогатения си уран на Вашингтон.



Израел обаче каза, че не знае американският президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран. Началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир дори заяви, че Израел е в “повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция” срещу Иран, ако е необходимо.



В същото време израелските сили нанесоха въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут – първия, след обявяването на примирието с „Хизбула“ миналия месец. По неофициална информация при удара е бил убит командир на елитните части на групировката.



При израелски въздушен удар в ивицата Газа е загинал синът на Халил ал Хая, главния преговарящ от страна на палестинската въоръжена групировка „Хамас“. Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на „Хамас“ за гарантиране на примирието с Израел, отбелязват световните агенции.



Още петима души бяха убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа, съобщи службата за гражданска защита в палестинската територия.