Заловени са 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол и наркотици

Общо 13 379 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Извършен е контрол на 16 381 водачи и пътници. Съставени са 4002 фиша и 389 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 – с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 3, двама са отказали тестване.