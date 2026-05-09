Заловени са 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол и наркотици

Общо 13 379  моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от Министерството на вътрешните работи

Извършен е контрол на 16 381 водачи и пътници. Съставени са 4002 фиша и 389 акта за установени административни нарушения. 

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 –  с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване.  

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 3, двама са отказали тестване. 

