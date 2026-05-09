Със 140 гласа „за“ Петер Мадяр беше избран за министър-председател на Унгария

Петер Мадяр, лидер на партия „Тиса“, беше избран за министър-председател на Унгария на първата сесия на новото Национално събрание (еднокамарен парламент). Общо 140 членове на парламента гласуваха „за“, 54 гласуваха „против“ и един се въздържа.

Веднага след обявяването на резултатите от гласуването, които бяха излъчени на живо по националната телевизия,

Мадяр положи клетва като нов ръководител на правителството на страната.

Той ще замени Виктор Орбан, който след 16 години непрекъснато управление преминава своята партия „Фидес“ – Унгарски граждански съюз в опозиция.

Унгарският парламент избра Агнеш Форстьофер за свой председател.

Агнеш Форстьофер, заместник-председател на партията „Тиса“, която спечели изборите в Унгария, беше избрана за председател на новото Национално събрание (еднокамарен парламент) на първата му сесия. По време на тайно гласуване 193 членове на парламента гласуваха в подкрепа на нейната кандидатура, докато двама гласуваха против.

На сесията, която беше излъчена на живо по националните телевизионни мрежи,

Форстьофер положи клетва като нов председател на най-висшия законодателен орган на страната.

Форстьофер се присъедини към „Тиса“ през септември 2025 г. и беше един от тримата заместници на лидера на партията Петер Мадяр. Преди това тя работеше в туристическия и хотелиерския бизнес в родния си град Балатонфюред, международен курорт на брега на езерото Балатон. Друг факт от нейната биография е добре известен в Унгария: през 1998 г., на 18-годишна възраст, тя печели титлата „Кралицата на бала на Анна“ на популярния конкурс за красота в Балатонфюред, който ежегодно привлича млади участници от цялата страна.

На парламентарните избори на 12 април „Тиса“ спечели убедителна победа, като получи 141 от 199-те места във висшия законодателен орган на страната. Партията на Орбан „Фидес“ – Унгарски граждански съюз и нейните по-малки партньори, Християндемократите, печелят само 52 места.

Парламентът ще одобри структурата на новото правителство, което ще включва 16 министерства (пет повече от предишното), и ще удължи извънредното положение в страната поради военния конфликт в съседна Украйна. Гласуването по тези въпроси ще се проведе по ускорена процедура без предварителни дебати. Извънредното положение позволява на министър-председателя да взема оперативни решения за управление на страната въз основа на укази, а не на закони, а Мадяр предложи то да остане в сила по време на преходния период – прехвърлянето на властта от едно правителство на друго.