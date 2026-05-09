Търговията на Китай с ЕС се е увеличила с 16.6% през януари-април до 288.31 млрд. евро

Търговията между Китай и Европейския съюз се е увеличила с 16,6% на годишна база през януари-април, достигайки 288,31 милиарда долара, съобщи Главната митническа администрация на Китайската народна република.

Според агенцията, Китай е повишил износа си за ЕС с 19% до 200,72 милиарда долара. Вносът в азиатската страна от страните от ЕС е нараснал с 11,5% до 87,58 милиарда долара. Търговският излишък на Китай възлиза на 113,14 милиарда долара, което е увеличение с 25,2% в сравнение с януари-април 2025 година.

Само през април търговският оборот между Китай и ЕС достигна 75,94 милиарда долара,

което е повишение с 8,2% в сравнение с март. Износът от Китай към ЕС се е нараснал с 13,2% до 52,99 милиарда долара, докато вносът от ЕС е намалял с 1,8% до 22,95 милиарда долара.

Според публикувани данни,

Германия е водеща в ЕС по обем на търговията с Китай.

Азиатският гигант е увеличил търговския си оборот с Германия с 12,7% на годишна база през януари-април, достигайки 72,47 милиарда долара. Китайският износ е нараснал с 19,6% (до 43,16 милиарда долара), докато вносът от Германия се е увеличил само с 3,8%, достигайки 29,31 милиарда долара.

След Германия, водещите европейски търговски партньори на Китай по обем са Нидерландия (с 9,7% увеличение за четирите месеца до 37,06 милиарда долара) и Франция (с 20,6% увеличение до 29,21 милиарда долара).

Търговският оборот на Китай с ЕС се увеличи с 0,4% през 2024 г. и с 5,4% през 2025 г. до 828,11 милиарда долара.