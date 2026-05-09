Флориан Филипо възнамерява да се кандидатира за президент на Франция през 2027 г.

Флориан Филипо (роден на 24 октомври 1981 г.), лидер на партията „Френски патриоти“, възнамерява да се кандидатира на президентските избори във Франция през 2027 година. Той обяви това по телевизия France 2.

„Да, аз съм кандидат на президентските избори. Потвърждавам, че се кандидатирам в по-благоприятна позиция, отколкото през 2021 г., когато го направих твърде късно и моята партия „Патриоти“ беше значително по-малка“, каза Филипо.

Той отбеляза, че на последните избори е имал трудности при събирането на кметски подписи, за да потвърди участието си – събрал е само един от необходимите 500 подписа. Този път се надява да постигне по-добри резултати и да се състезава за най-високия пост в страната. Ако спечели, той обеща да настоява за излизането на Франция от Европейския съюз и НАТО.

Първият тур на френските президентски избори е насрочен за април 2027 година.

Конкретна дата все още не е определена, но се очаква да се проведе 20-35 дни преди края на мандата на настоящия президент Еманюел Макрон на 13 май 2027 година. Ако никой кандидат за президент не получи повече от 50% от гласовете на първия тур, двамата кандидати с най-голям брой гласове ще участват в балотажа, който ще се проведе две седмици по-късно.

Президент на Франция, официално наричан Президент на Републиката е избираема длъжност във Френската република. Четири от петте френски републики са имали президенти в качеството си на държавен глава. Правомощията на президента, неговите функции и задължения, както и връзките с френското правителство, се определят от френската конституция. Във всяка от досегашните френски конституции те са различни.

Президент на Франция в момента е Еманюел Макрон, встъпил в длъжност на 14 май 2017 година.

Той беше преизбран за втори мандат през 2022 година. Въпреки политическите сътресения и оставки на правителства през 2025 г., Макрон обеща да довърши мандата си. Той е най-младият човек, заемал президентския пост (на 39 години), като стига до него след изключително кратка кариера във финансовия сектор и политиката.



