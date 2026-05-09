Да пренощуваш в „Сакре Кьор”

Ако искате да пренощувате във френската света обител, след като вратите на парижката базилика се затворят в 23:00 часа, ето какво трябва да направите:

По данни на официалния сайт на „Сакре Кьор”, желаещите ще бъдат настанени в къщата за гости в обща спалня или самостоятелна стая, в зависимост от техните предпочитания и наличност. Осигурено е и спално бельо както в самостоятелните стаи (плюс кърпи само за самостоятелните стаи), така и в общите спални. Гостите на света обител се настаняват между 20:30-21:30 часа и трябва да освободят стаите до 9:00 часа на другия ден.

Но има само една много важна подробност…

За да пренощувате, ще трябва да вземете участие в една от няколкото молитви – Молитва на евхаристийно обожание (La prière de l’adoration eucharistique) – между 23:00 и 6:00 часа. Трябва само да изберете часа, в който желаете да се молите през нощта. След това ще получите вашия „пропуск”, чрез който ще можете да отседнете в църковната сграда.

Важно е да се спомене, че най-първата ваша стъпка ще бъде да се свържете със света обител и да попитате дали има свободни места чрез официалния ѝ сайт, чрез телефонно обаждане или чрез електронно писмо.

След като получите потвърждение от богослужителите, можете да изберете и своята стая: за различните помещения има и различна символична цена за нощувка (между 20-40 евро). Ще имате възможността и да вечеряте и/или да закусите, като закуската влиза в цената и е за всички, присъствали на поне една молитва; вечерята се заплаща допълнително – 10 евро за дете и 15 за възрастен.

Интериорът на „Сакре Кьор” по време на нощната молитва.

За повече информация – https://www.sacre-coeur-montmartre.com/hotellerie-et-groupes/lhotellerie-de-la-basilique/participer-a-une-nuit-dadoration/ .