Президентът Илияна Йотова участва в отбелязването на Деня на Европа

Държавният глава Илияна Йотова присъства на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа – 9 май.

Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика.

Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни, посочи Йотова.

Преди церемонията президентът и върховен главнокомандващ прие почетния караул на Националната гвардейска част.

По-рано през деня Илияна Йотова и премиерът Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.