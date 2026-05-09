РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Президентът Илияна Йотова участва в отбелязването на Деня на Европа

Илияна Йотова премиерът Румен Радев пред Паметника на Незнайния воин 9 май

Държавният глава Илияна Йотова присъства на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа – 9 май. 

Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика. 

Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни, посочи Йотова.

Преди церемонията президентът и върховен главнокомандващ прие почетния караул на Националната гвардейска част.   

По-рано през деня  Илияна Йотова и премиерът Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.