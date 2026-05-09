Обемът на търговията между САЩ и Китай е спаднал с 10.4% през периода януари-април

Обемът на търговията между Китай и САЩ през януари-април е спаднал с 10,4% на годишна база до 179,2 милиарда долара, според Главната митническа администрация на Китайската народна република.

Публикуваните данни показват, китайският износ за Съединените щати през отчетния период е достигнал 133,44 милиарда долара, което е намаление с 10,2 на сто. Вносът на американски продукти в Китай се е свил с 10,9% до 45,76 милиарда долара.

В резултат на това Китай регистрира излишък от 87,68 милиарда долара,

което е с 9,6% по-ниско от същия период на 2025 година.

През април обаче китайско-американският търговски оборот, напротив, се е увеличил с 20% в сравнение с март, достигайки 50,45 милиарда долара. Китайският износ за Съединените щати е нараснал с 24,8% до 36,76 милиарда долара, докато вносът от Съединените щати се е повишил с 8,5% до 13,69 милиарда долара.

Китай внася соя, памук и царевица, микрочипове, SUV-ове, коксуващи се въглища, мед и медна руда от Съединените щати. Съединените щати пък купуват от Китай смартфони, стоки с ниска стойност с опростено митническо оформяне, компютри, литиево-йонни батерии, детски играчки, пластмасови изделия, охранителни камери, домакински уреди, дрехи, обувки и много други.

През 2024 г. търговията между Китай и САЩ се е увеличила с 3,7%, но е спаднала с 18,7% през 2025 г., достигайки 559,74 милиарда долара.