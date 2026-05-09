Трябва да заложим реалистичен бюджет, а не желания, категоричен е премиерът Радев

Голям е размерът на дефицита в бюджета и нашата задача е преди всичко да открием всички неразплатени извършени до момента дейности, отбеляза министър-председателят Румен Радев пред журналисти.

Тази сутрин президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.

Премиерът посочи, че очаква заложени „бомби“ от предишните управления.

Вече постъпвали сигнали за невероятни дейности, за които са платени огромни суми. „Има такива „бомби“ и в министерства, за които даже не очаквате“, подчерта Румен Радев. Започват да излизат фантастични договори, за елементарна дейности, за която са платени огромни средства. Това не е един договор – това е система, каза Румен Радев.

По думите му проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени. „Защото няма как да се направи обективна преценка на състоянието на държавата и оттам да се състави реален, структуриран бюджет.“ Той е категоричен, че трябва да заложим реалистичен бюджет, а не желания бюджет, има голяма разлика.

Премиерът Радев отбеляза, че подобни проблеми има навсякъде. Даде за пример, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече стават ясни подобни случаи, но има и в други ведомства.

Радев посочи, че правителството ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.