Развитието на интермодалността и зеленият транспорт са сред приоритетите на министър Георги Пеев

Безопасността ще бъде водещ приоритет в транспорта, казва новият министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

„Там, откъдето идвам, безопасността е издигната на най-високо ниво. Това е и най-високият приоритет в транспорта, от който трябва да започнем“, отбелязва той. „Транспортът е движещата сила на икономиката“, посочи министър Пеев.

Сред основните приоритети в работата на екипа му ще бъдат развитието на интермодалността, внедряването на дигитални решения и технологии, свързани с изкуствен интелект, както и насърчаването на зеления транспорт.

Министър Пеев ще разчита на експертен екип с опит и професионална подготовка за реализирането на поставените цели. „Смятам, че винаги трябва да има приемственост“, подчерта той.

Георги Пеев поема поста от досегашния министър Корман Исмаилов.

Георги Пеев е експерт с над 20-годишен доказан опит в сферата на гражданското въздухоплаване, стратегическото управление и международното сътрудничество.

От 2014 г. той е генерален директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“.