Преговорите между САЩ и Иран може да се възобновят през следващата седмица

САЩ и Иран може да възобновят директния диалог следващата седмица, според The ​​Wall Street Journal. Очаква се страните да координират условията на меморандум за разбирателство, който се разработва от Техеран и Вашингтон с участието на медиатори. Този документ ще определи рамката за бъдещи преговори, които ще се фокусират върху прекратяването на войната.

Изданието пише, че диалогът между страните се развива: Иран е изразил готовност да обсъди ядрената си програма, смекчавайки предишната си твърда позиция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че Ислямската република е обещала да не разработва ядрени оръжия и определи контактите с Иран като „много добри“, въпреки че Техеран е настоявал преди войната, че ядрените му дейности са изключително мирни.

САЩ и Иран все още имат няколко нерешени въпроса,

според The ​​Wall Street Journal. Двете страни не могат да се споразумеят за срок за спиране на обогатяването на уран в ядрените съоръжения в Ислямската република, нито по въпроса за извеждането на обогатен уран от страната. Искането на Иран за постоянен контрол над Ормузкия проток, както и отмяната на санкциите, усложняват мирния процес.

Доналд Тръмп заяви днес, че се надява да получи отговора на Иран на мирното предложение на Вашингтон в рамките на следващите няколко часа. Говорител на иранското външно министерство съобщи преди няколко дни, че Техеран проучва американското предложение и ще предаде мнението си на пакистанските посредници, след като приключи с оценката му.

Белият дом смята, че Тръмп държи всички карти в конфликта с Иран

Съединените щати имат предимство в конфликта с Иран и се стремят да го лишат завинаги от ядрените му амбиции. Това заяви заместник-говорещият секретар на Белия дом Анна Кели.

„Сега е по-ясно от всякога, че президентът на САЩ Доналд Тръмп държи всички карти, докато екипът му за национална сигурност работи за трайно прекратяване на ядрените амбиции на Иран“, каза тя пред CNN.

Кели също така заяви, че Съединените щати „стават все по-силни в резултат на огромния успех на операция „Епична ярост“, докато Иран отслабва всеки ден“.

Нова вълна на ескалация в Персийския залив настъпи вечерта на 7 май след размяна на удари

между Съединените щати и Иран. Според иранското държавно радио, атаката е била предизвикана от американска военна атака срещу ирански танкер. Иран отговори, като атакува три американски разрушителя близо до Ормузкия проток. Централното командване на САЩ, от своя страна, обяви ответни удари срещу военни цели в Иран.