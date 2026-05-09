Иранският лидер е с решаваща роля в разработването на стратегията за преговори със САЩ

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей, въпреки нараняванията, получени в резултат на военни действия между САЩ и Израел, участва в разработването на стратегия за дипломатическо разрешаване на конфликта. CNN съобщи това, позовавайки се на източници, запознати с оценката на американското разузнаване.

Според тв канала, американските разузнавателни агенции все още не знаят точното местоположение на иранския лидер. Въпросът се усложнява от факта, че той не използва електронни средства за комуникация и общува лично с доверени лица или доставя съобщения чрез куриери.

Въпреки това американските разузнавателни агенции са наясно, че Хаменей участва в

„разработването на иранската стратегия за преговори за дипломатически край на войната“.

Изданието не уточнява ролята на Хаменей.

Един от източниците на телевизионния канал обаче заяви, че разузнаването разполага с информация, че иранският лидер не участва във вземането на решения и е „достъпен само спорадично“. „Няма индикации, че той действително дава заповеди редовно, но също така няма и информация, която да доказва противното“, каза един от източниците на канала.

На 7 май иранският президент Масуд Пезешкиан обяви, че наскоро се е срещнал с върховния лидер Моджтаба Хаменей. Това беше първият официален доклад за лична среща между Хаменей и Пезешкиан. На 12 март говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей съобщи, че върховният лидер е бил ранен при удари на САЩ и Израел. От началото на военните действия Моджтаба Хаменей не се е появявал публично; всички негови изявления са публикувани в писмен вид или са четени на глас.

Напредък на преговорите

На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха военна операция срещу Иран, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.

На 7 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Ислямската република. На 11 април Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но страните не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. На 21 април президентът на САЩ обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран.

Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на прекратяването на огъня от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.