Извън касите на БНБ са все още 2.3 млрд. лв. в банкноти и монети

Процесът по изтегляне от обращение на левови банкноти и монети и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, съобщават от Българската народна банка.

Към 8 май вече са изтеглени 92.52% от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение в началото на 2025 година. Извън касите на Българската народна банка остават все още 2.3 млрд. лева в банкноти и монети.

Към тази дата евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия) възлизат на обща стойност над 8.4 млрд. евро. Това осигурява нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България.

