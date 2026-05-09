Парламентът ще избере днес Петер Мадяр за министър-председател на Унгария

Петер Мадяр, лидер на партия „Тиса“ и член на Европейския парламент, ще стане новият министър-председател на Унгария днес, 9 май, замествайки Виктор Орбан, който напуска опозицията след 16 години непрекъснато управление. Гласуването за избор на ръководител на правителството ще се проведе на първата сесия на Националното събрание (еднокамарният парламент) от новия състав, сформиран след изборите, проведени на 12 април.

Партията „Тиса“ спечели убедителна победа, осигурявайки си 141 от 199-те места във висшия законодателен орган на страната. Следователно изборът на 45-годишния политик за министър-председател на Унгария е сигурен. Събитието е широко очаквано и ще бъде донякъде официално по своята същност, но победителите в изборите са решили да го отпразнуват възможно най-пищно.

В съответствие с унгарското законодателство, Мадяр, като лидер на спечелилата партия, ще бъде номиниран за поста министър-председател от президента Тамаш Суйок. След изборите той ще положи клетва като ръководител на правителството.

На първата сесия членовете на парламента също ще положат клетва и

ще изберат председател на Народното събрание, който ще бъде Агнеш Форстхьофер, кандидат от „Тиса“.

Гласуване за структурата на новия кабинет и удължаването на извънредното положение в страната поради военния конфликт в съседна Украйна ще се проведе по ускорена процедура.

След това е планирано Мадяр да говори пред сградата на парламента на площад „Лайош Кошут“, наред с продължителни тържества, на които ще присъстват десетки хиляди хора. Речта на новия министър-председател при встъпването в длъжност ще бъде излъчена на големи телевизионни екрани там. Самият той нарече предстоящото събитие „народно тържество за смяната на режима“.

Нито ляво, нито дясно

Партията на Орбан „Фидес“ – Унгарски граждански съюз и нейните по-малки коалиционни партньори, Християндемократите, си осигуриха само 52 места на изборите. Крайнодясната партия „Нашата родина“, водена от Ласло Тороскай, също спечели места в парламента.

Орбан се отказа от мястото си на член на парламента и ще остане начело на „Фидес“, която предстои да бъде обновена. Той заяви, че „в Унгария настъпва нова политическа ера: национално ориентирано правителство е заменено от правителство с либерални възгледи“.

Мадяр обаче твърди, че е „нито ляво, нито дясно“ и се позиционира като центрист. По време на предизборната кампания той обеща да се бори с корупцията, да възстанови върховенството на закона в страната и да възобнови пълното сътрудничество с Европейския съюз и НАТО, ако дойде на власт.

В същото време

лидерът на „Тиса“ заяви намерението си да защитава националните интереси, включително в отношенията с Украйна,

където ще продължи да настоява за възстановяване на правата на етническите унгарци в Закарпатия. Очаква се новото правителство на страната, подобно на своите предшественици, да не участва в предоставянето на обширна военна и финансова помощ на Киев, въпреки че няма да се намесва в действията на други страни от Европейския съюз.

Мадяр изрази готовност да поддържа „прагматични отношения“ с Русия,

но обеща да преразгледа всички двустранни енергийни споразумения, включително договорите за изграждането на атомната електроцентрала Пакш II, проектирана от „Росатом“. Предизборната платформа на Тиса включва и ангажимент за прекратяване на енергийната зависимост на Унгария от Русия до 2035 година. Конкретните средства, чрез които се предвижда това да се постигне, не са уточнени.

Атомната електроцентрала „Пакш“ (Paksi atomerőmű) се намира на 5 км от малкия град Пакш, централна Унгария, на 100 км югозападно от Будапеща, на брега на река Дунав. Това е първата и единствена действаща атомна електроцентрала в Унгария. През 2019 г. четирите ѝ реактора са произвели над 50% от производството на електроенергия в страната.