Главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си

Имаше натиск, но доказахме, че системата не е изгубена, заяви Георги Кандев по повод изборите, Георги Кандев съобщи, че му е оказван натиск


Премиерът Румен Радев потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си. Той е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на цялата предизборна кампания.

„Но очаквам МВР да насочи своите усилия от изборите към борбата с корупцията и злоупотребите. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и кураж, защото ни очаква тежка битка,“ посочи Румен Радев.

Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма. 

